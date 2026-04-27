Σαν την απόλυτη εφαρμογή της θεωρίας του χάους. Το φαινόμενο της πεταλούδας που επιμένει ότι το τίναγμα των φτερών μιας πεταλούδας στον Αμαζόνιο φέρνει βροχή στο Πεκίνο. Η πιο μεγάλη ποδοσφαιρική έκπληξη της τελευταίας 20ετίας στα μέρη μας, η κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και όλα εκείνα τα… μη γραμμικά συστήματα που αυτομάτως ενεργοποιήθηκαν στον πίνακα της Super League.

Ο τρόπος που επί της ουσίας «ακυρώθηκε» η συνέχεια των play offs 5-8, καθώς δεν υπάρχει πλέον για εκείνους διαθέσιμο ευρωπαϊκό εισιτήριο – άρα σεζόν τέλος για Λεβαδειακό, Αρη και Βόλο, παρότι απομένουν ακόμη τέσσερις αγωνιστικές. Και βέβαια η νέα τάξη πραγμάτων σε ό,τι αφορά την κατάταξη 1-4 στον άλλο κύκλο play offs, του ρετιρέ. Ο ΟΦΗ άρπαξε το τρίτο καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο προχθές στο Πανθεσσαλικό. Και αυτό επηρεάζει (και) ολόκληρη την Big 4.

Το παράδειγμα του Ολυμπιακού είναι χαρακτηριστικό. Πατούν στον βατήρα της εκκίνησης μιας καθοριστικής εβδομάδας οι Ερυθρόλευκοι. Πηγαίνουν την Κυριακή στην Τούμπα να συναντήσουν τον «άδειο» ψυχολογικά ΠΑΟΚ σε μια παρτίδα που η νίκη τους κρατά στο κυνήγι της ΑΕΚ και της διεκδίκησης του πρωταθλήματος.

Όχι δεν υπάρχει αμφιβολία. Για ένα αποτέλεσμα θα γίνει αυτό το ταξίδι. Για τη νίκη και μόνο. Για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έστω και αν η Ένωση έχει προβάδισμα +5 (66 β.). Εχει σημασία όμως και η κατανόηση μιας βασικής διαφοράς. Ότι ο Ολυμπιακός πλέον στο πρωτάθλημα μπορεί να τερματίσει πρώτος, δεύτερος και… τέταρτος.

Τρίτη θέση δεν υπάρχει. Το εισιτήριο για τα play offs του Europa League με την εξασφαλισμένη θέση στη league phase του Conference League ως μίνιμουμ το έβαλε ο ΟΦΗ στο συρτάρι του. Οι Ερυθρόλευκοι ή θα κατακτήσουν το τρόπαιο και θα πάνε απευθείας στη league phase του Champions League για δεύτερη σερί χρονιά.

Είτε θα τερματίσουν δεύτεροι και θα βρεθούν στον δεύτερο προκριματικό του Champions League ή στον τρίτο αν η Άστον Βίλα κατακτήσει το φετινό Europa League. Είτε αν τους περάσει ο ΠΑΟΚ (58 β.) που φυσικά θα βρει σε αυτή την υπόθεση, στο εισιτήριο των προκριματικών του Champions League, το τελευταίο κίνητρο; Θα βρεθούν με το εισιτήριο που προορίζονταν για την 4η θέση της τελικής κατάταξης: Εκείνο που οδηγεί στον 2o προκριματικό του Europa League.

Απαραίτητη υπενθύμιση: Όλες αυτές οι λεπτομέρειες του καλοκαιριού επί της ουσίας αποτελούν τη βάση του επόμενου σχεδιασμού. Ο Ολυμπιακός που θα πετύχει τον στόχο του, θα κατακτήσει το 49ο θα έχει όλο το καλοκαίρι δικό του.

Θα ξεκινήσει την προετοιμασία στο 10ήμερο του Ιούλη, δεν θα αντιμετωπίσει «προβλήματα» από το Μουντιάλ των 40 ημερών (11/6-19/7) και θα προετοιμάσει την ομάδα του με την άνεση της προηγούμενης διετίας.

Ο Ολυμπιακός της 2ης θέσης ή της 3ης (που έπειτα από τα προχθεσινά είναι… 4η), θα πρέπει να είναι έτοιμος να αγωνιστεί στις 20 Ιούλη. Άρα να ξεκινήσει το αργότερο την προετοιμασία του, δεύτερη εβδομάδα του Ιούνη. Να αντιμετωπίσει όσα «αχαρτογράφητα» θα φέρει το Μουντιάλ. Και κυρίως; Να έχει κατά νου ότι πηγαίνει σε σεζόν 11 μηνών!

Πίσω στο… μέλλον; Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι μια νίκη την Κυριακή στην Τούμπα δεν κρατά τον Ολυμπιακό μοναχά στη μάχη του τίτλου. Επί της ουσίας εκτροχιάζει και τον ΠΑΟΚ οριστικά από τις όποιες βλέψεις για τη δεύτερη θέση.

Σε περίπτωση επικράτησης της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ την Κυριακή οι Ερυθρόλευκοι είναι οριστικά στο 1-2 της κατάταξης. Και ακολουθεί ένας γύρος σε μια εβδομάδα (ΠΑΟΚ εντός 10/5, Παναθηναϊκός εντός 13/5, ΑΕΚ εκτός 17/3) όπου εάν και εφόσον θα κριθεί το ίδιο το πρωτάθλημα. Ειδικά για το εντός με τον ΠΑΟΚ, αξίζει να σημειωθεί ότι τα εισιτήρια κυκλοφορούν το απόγευμα, μόνο μέσω Ιντερνετ (olympiacos.org). Από τις 16:00 και έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα.

Και ό,τι αφορά στα αγωνιστικά; Στα καλά νέα ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει τους πάντες στη διάθεσή του. Και βέβαια ότι το τελευταίο δείγμα γραφής, η νίκη επί του Παναθηναϊκού έχει σταθεροποιήσει τη βασική ιδέα. Μια 4-2-3-1 ενδεκάδα με Ζέλσον Μαρτίνς, Τσικίνιο και Ροντινέι πίσω από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Έμεινε ικανοποιημένος ο Βάσκος από όσα είδε στη Λεωφόρο. Δεν έχει κάποιο λόγο να αλλάξει σχέδιο.