Στις 22 Απριλίου του 2024, χαράχτηκε μια από τις πιο ξεχωριστές ημερομηνίες στην ιστορία του Ολυμπιακού. Η ομάδα Κ19 των «ερυθρόλευκων» πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό της Νιόν και επικράτησε της Μίλαν με 3-0, κατακτώντας το Youth League και φτάνοντας στην κορυφή της Ευρώπης.

Η επιτυχία εκείνη αποτέλεσε επιστέγασμα μιας εξαιρετικής πορείας, η οποία ήρθε λίγους μήνες πριν από τον θρίαμβο της πρώτης ομάδας στο Conference League, επιβεβαιώνοντας τη συνολική αγωνιστική πρόοδο του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από το ιστορικό επίτευγμα στην Ελβετία, ο Ολυμπιακός προχώρησε σε σχετική ανάρτηση.

Η κατάκτηση του Youth League παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για τον σύλλογο και μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες ελληνικής ομάδας σε επίπεδο ακαδημιών.