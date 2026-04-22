Για τον ΠΑΟΚ, η μάχη του πρωταθλήματος έχει ουσιαστικά περιοριστεί σε θεωρητικό επίπεδο, ωστόσο μπροστά του υπάρχει μια πρόκληση με ιδιαίτερη βαρύτητα. Λίγες ημέρες μετά τη συμπλήρωση των 100 χρόνων ιστορίας του συλλόγου, ο Δικέφαλος του Βορρά στρέφει την προσοχή του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου το Σάββατο 25 Απριλίου (20.30) θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου για ένατη φορά στην ιστορία του και πέμπτη στην εποχή Σαββίδη. Ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη σε μια επίσκεψη εκτός προγράμματος. Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν πως το ταξίδι του στη Θεσσαλονίκη, μία ημέρα μετά τον εορτασμό των γενεθλίων των 100 χρόνων και τέσσερις ημέρες πριν από τον τελικό του Κυπέλλου, αφορά τη διευθέτηση κάποιων προσωπικών ζητημάτων. Με βάση τα όσα έχουν συμβεί τις φορές που έχει ταξιδέψει με παρόμοια αφορμή στην Ελλάδα, είναι πολύ πιθανό στο πρόγραμμά του να προκύψουν και συναντήσεις που αφορούν τον ΠΑΟΚ. Από το περιβάλλον δεν δόθηκε απάντηση για το ενδεχόμενο παρουσίας του στον Βόλο και στον τελικό του Κυπέλλου.

Αυτός που είναι δεδομένο ότι δεν θα δώσει το «παρών» στον Βόλο, τουλάχιστον αγωνιστικά, είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης. Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ο 30χρονος επιθετικός και πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ τραυματίστηκε, με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να ενημερώνει αρχικά για την απουσία του από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για τη δεύτερη αγωνιστική των playoffs της Super League. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν τους φόβους τόσο του συλλόγου όσο και του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Ο διεθνής φορ υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον αριστερό προσαγωγό, κάτι που τον θέτει εκτός όχι μόνο από τον τελικό του Κυπέλλου, αλλά και από τις τέσσερις εναπομείνασες αγωνιστικές της σεζόν. Πρόκειται για σημαντικό πλήγμα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, που περίμενε την επιστροφή του πρώτου σκόρερ της ομάδας, ωστόσο δεν θα τον έχει διαθέσιμο στο φινάλε.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιακουμάκης, ο οποίος μετρά 15 γκολ τη φετινή περίοδο, είχε τραυματιστεί και νωρίτερα, στις 4 Μαρτίου, στον αστράγαλο, στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά. Εκτοτε αγωνίστηκε μόλις για λίγα λεπτά ως αλλαγή στην πρεμιέρα των playoffs απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ετσι, μια σεζόν που εξελίχθηκε ιδιαίτερα θετικά για τον ίδιο και τον ΠΑΟΚ, ολοκληρώνεται αγωνιστικά με τον χειρότερο τρόπο, λόγω των διαδοχικών τραυματισμών που τον έθεσαν νοκάουτ.

Τι μέλλει γενέσθαι

Οσον αφορά το μέλλον του, το θέμα της παραμονής του παραμένει ανοιχτό. Ο έλληνας επιθετικός ανήκει στην Κρουζ Αζούλ και αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ ως δανεικός, με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης να έχει καταβάλει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ για τον δανεισμό του. Παρότι υπάρχει θετική διάθεση για τη διατήρησή του στο ρόστερ, οι Ασπρόμαυροι δεν δείχνουν διατεθειμένοι να καλύψουν τη ρήτρα εξαγοράς των 5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία ισχύει έως το τέλος Μαΐου. Δεν αποκλείεται, πάντως, να υπάρξουν νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, με τον ίδιο τον παίκτη να βλέπει πλέον θετικά το ενδεχόμενο παραμονής του στην Ελλάδα.

Πλην του Γιακουμάκη, εκτός τελικού έχουν τεθεί και οι Ντέγιαν Λόβρεν και Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο κροάτης κεντρικός αμυντικός έχει πρόβλημα στον αστράγαλο, ενώ ο Βούλγαρος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από χτύπημα σε δάχτυλο του ποδιού του. Θεωρητικά, στο ιατρικό δελτίο δεν βρίσκεται άλλος ποδοσφαιριστής, όμως το μεγάλο ερωτηματικό ακούει στο όνομα Σουαλιό Μεϊτέ. Τη δεδομένη στιγμή υπάρχουν ελπίδες παρουσίας του στον τελικό, όμως πολλά θα εξαρτηθούν από την εικόνα του στις δυο προπονήσεις που ακολουθούν.