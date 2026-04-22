Το βραβείο του καλύτερου παίκτη κάτω των 22 στην Euroleague, κατέληξε στον Ζαν Μοντέρο.
Ο 22χρονος Δομινικανός γκαρντ μέτρησε κατά μέσο όρο 13,7 πόντους και 4,6 ασίστ και οδήγησε την Βαλένθια στην δεύτερη θέση της κανονικής περιόδου της Euroleague.
Μάλιστα, για τον Μοντέρο αύτο ήταν το δεύτερο συνεχόμενο βραβείο rising star, μετά το περσινό στο EuroCup.
Jean Montero named the 2025-26 EuroLeague Rising Star 🏆
The @valenciabasket guard becomes the first player to win both EuroLeague and @EuroCup Rising Star Honors
A debut EuroLeague season to be proud of for the Dominican 👏 #EveryGameMatters pic.twitter.com/vnvvI8PNKe
— EuroLeague (@EuroLeague) April 22, 2026