Το διάγγελμα του Πρωθυπουργού για τα νέα οικονομικά μέτρα στήριξης και η εξειδίκευσή τους από το οικονομικό επιτελείο σήμερα το μεσημέρι ενδεχομένως να λειτουργήσουν εκτονωτικά στο εσωκομματικό πεδίο – αλλά κι αυτό να γίνει, παραδέχονται γαλάζια στελέχη, θα είναι μόνο για λίγο. Οι νεοδημοκρατικές ισορροπίες δείχνουν πλέον τόσο εύθραυστες, που ακόμα και ένα πετραδάκι στα γαλάζια νερά αρκεί για να σηκώσει κύμα.

Υπό το βάρος των πληθωριστικών πιέσεων και κυρίως υπό τη βαριά σκιά σκανδάλων όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή κακού χειρισμού υποθέσεων, όπως εκείνη του Μακάριου Λαζαρίδη, το Μέγαρο Μαξίμου αναγκάζεται σε ακροβασίες. Αυτές σκιαγραφούν μια εσωκομματική αναταραχή διαρκείας σε μια περίοδο που ο ίδιος θα ήθελε να κρατάει ζεστές τις κομματικές μηχανές – δείχνουν επίσης, όπως πιστεύουν πολλοί εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, την κόπωση στους «κεντρικούς μηχανισμούς». Πρόκειται για ασκήσεις ισορροπίας που επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε τρία επίπεδα.

1. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Για δεύτερη φορά σε διάστημα έξι μηνών βρίσκεται στην Ελλάδα η Λάουρα Κοβέσι, η οποία αυτή τη φορά δεν προγραμματίζει συναντήσεις με άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους πέραν του υπουργού Δικαιοσύνης – σήμερα συναντάται στην Αθήνα με τον Γιώργο Φλωρίδη, ενώ αύριο το πρωί συμμετέχει στο φόρουμ των Δελφών και είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει στη συνέχεια σε δηλώσεις σε δημοσιογράφους.

Η νέα επίσκεψη της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν πραγματοποιείται σε ουδέτερη συγκύρια, όχι μόνο λόγω των πολιτικών εξελίξεων που έφεραν οι νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και γιατί καταγράφεται μπαράζ γαλάζιων επιθέσεων στις πρακτικές του ευρωπαϊκού θεσμού. Το Μαξίμου δεν μπορεί επισήμως να δείχνει ότι υιοθετεί τη σκληρή γραμμή του Αδωνη Γεωργιάδη, αλλά και δεν θέλει να αδειάζει στελέχη της ΝΔ για «εύλογους προβληματισμούς» τους – έτσι χαρακτηρίζονται από τα κεντρικά όσα ακούγονται στον δημόσιο διάλογο. Η μέση οδός που επιλέγει η κυβερνητική έδρα συνδυάζεται – ως μήνυμα στήριξης στους γαλάζιους – και με την πρωτοβουλία νομοθέτησης ώστε να εκκαθαρίζονται γρήγορα οι υποθέσεις πολιτικών προσώπων, ενόσω σηκώνεται ταυτόχρονα και η συζήτηση περί ανανέωσης ή μη της θητείας των τριών ελλήνων εισαγγελέων του ευρωπαϊκού κλιμακίου – Πόπη Παπανδρέου, Διονύσης Μουζάκης, Χαρίκλεια Θάνου -, για την οποία θα ασχοληθεί το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου στα μέσα Μαΐου.

2. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα

Προς την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, που αναμένεται να συνεδριάσει στις 30 Απριλίου, το Μαξίμου επιχειρεί πλέον εμφατικά υποστηρικτική στάση λόγω του κακού κλίματος που προκάλεσαν διαδοχικοί χειρισμοί – το θέμα της άρσης ασυλίας, οι καρατομήσεις υπουργών, το άνοιγμα θεσμικών συζητήσεων επόμενης ημέρας (καθιέρωση ασυμβίβαστου υπουργού – βουλευτή, εκλογικός νόμος κ.λπ.). Οι διαφοροποιήσεις βουλευτών από την κεντρική γραμμή που προδιαγράφονται στη σημερινή ψηφοφορία στις 13 κάλπες για τους αναφερόμενους στις τελευταίες δικογραφίες και το εντατικό μασάζ που κρίθηκε αναγκαίο στο παρασκήνιο είναι ενδεικτικά της βαριάς ατμόσφαιρας. Ακόμα κι αν φαίνεται να αποφεύγεται ο κίνδυνος μιας ευρείας καταψήφισης καθώς στο εσωτερικό της ΚΟ εκτιμάται ότι θα καταγραφούν «τελικά λίγες διαφοροποιήσεις», κι αυτές μέσω της αποχής (του Νότη Μηταράκη, του Στέλιου Πέτσα κ.ά.), το Μαξίμου παραμένει αντιμέτωπο με δύο μέτωπα δυσαρέσκειας: βουλευτές νιώθουν να απαξιώνονται, η κοινή γνώμη πετροβολάει τη συγκάλυψη.

3. Οι σχέσεις βουλευτών – υπουργών

Ανάμεσα σε Μαξίμου και ΚΟ εμπεδώνεται κλίμα δυσπιστίας – το δείχνουν και οι επιδεινούμενες σχέσεις ανάμεσα σε βουλευτές και εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς – πρωθυπουργικούς συνεργάτες. Η πληγή είναι παλιά, όμως τώρα αιμορραγεί σε δημόσια θέα. Οι εξωκοινοβουλευτικοί, ειδικά από τη στιγμή που επιλέχθηκαν εκ νέου τέτοια πρόσωπα στον τελευταίο αναγκαστικό ανασχηματισμό, είναι στο στόχαστρο βουλευτών ως οι «εκτός πραγματικότητας» – τα «αρχοντόπουλα» κατά την αποστροφή του Γιώργου Βλάχου. Σε αυτή την κατεύθυνση ήταν οι βολές του βουλευτή Ανατολικής Αττικής για τα αντανακλαστικά και τους χειρισμούς της κυβερνητικής έδρας, στην ίδια κινήθηκαν και τα ευθέα καρφιά του Γιάννη Οικονόμου στον Ακη Σκέρτσο.