Ο διευθυντής των «ΝΕΩΝ» Γιώργος Μαντέλας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega με την Κατερίνα Παναγοπούλου, περιέγραψε μια εμφανώς αποδυναμωμένη εικόνα του Μεγάρου Μαξίμου, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική συνοχή και ο έλεγχος που χαρακτήριζαν την πρώτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

Όπως σημείωσε, το σημερινό πολιτικό σκηνικό δείχνει έναν πρωθυπουργό που καλείται να διαχειριστεί πολλαπλές εσωτερικές ισορροπίες, ανοιχτά μέτωπα και μια κατάσταση που δύσκολα μπορεί να παραμείνει σταθερή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, εκτίμησε ότι αν δεν υπάρξει άμεση προσφυγή στις κάλπες, τότε το ενδεχόμενο πολιτικών εξελίξεων και εκλογών μετά τη ΔΕΘ παραμένει ανοιχτό.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Μαντέλας επισήμανε:

«Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι αν θέλουμε να διαβάσουμε τα γεγονότα πίσω από τις γραμμές, καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν είναι αυτό που ήταν στην πρώτη θητεία.

Δεν θα υπήρχε υπουργός ο οποίος θα έκανε κάτι και δεν θα απολογούνταν και δεν θα ζητούσε συγγνώμη αμέσως ή δεν θα αποχωρούσε ακόμη και μόνος του ή και βουλευτής. Ακόμη και στη δεύτερη θητεία του Μεγάρου Μαξίμου, του τωρινού Μεγάρου Μαξίμου, στα πρώτα χρόνια, στα πρώτα δύο χρόνια είχαμε να κάνουμε με έναν πανίσχυρο πρωθυπουργό και ένα πανίσχυρο Μαξίμου.

Νομίζω ότι αυτές οι μέρες ανήκουν στο παρελθόν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατάει πολλές ισορροπίες πλέον. Ενδεχομένως γιατί έχει αποσταθεροποιηθεί και δεν ξέρω τι φταίει για όλη αυτή την ιστορία, αλλά το σίγουρο είναι ότι έχει αποσταθεροποιηθεί.

Ενδεχομένως επειδή έχει πάρα πολλούς φακέλους και πάρα πολλά μέτωπα ανοιχτά, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι κάνουν αυτά τα ριτουίτς σε ανώνυμα, σε ανώνυμες αναρτήσεις. Έχουμε βουλευτές οι οποίοι λένε ον ή οφ δε ρέκορντ ότι θα σκεφτώ αν θα ψηφίσω αυτό που μου ζητάνε και ενδεχομένως να μην το ψηφίσω».

Αναφορικά με τη συζήτηση την Τετάρτη, για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ:

«Γενικά έχουμε μια κατάσταση οποία φαίνεται να μην ελέγχεται και δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτό το κλίμα μπορεί να αντέξει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι’ αυτό και επιμένω ότι αν δεν πάει άμεσα στις εκλογές, το πιθανότερο είναι ότι θα υποχρεωθεί “να πάει σε κάλπες κάποια στιγμή τον Νοέμβριο”».

Για την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ κατά του Μ. Λαζαρίδη στον οποίο κατελόγισε σεξιστικό σχόλιο κατά της Ντ. Μπακογιάννη:

«…Είμαι σίγουρος ότι τώρα που το ξαναείδαν και ξανασκέφτηκαν τι είπαν, μάλλον το μετάνιωσαν και θα ήθελαν να το τραβήξουν πίσω. Αλλά τώρα ως γνωστόν οι λέξεις όταν φεύγουν δεν μαζεύονται».