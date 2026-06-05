Μήνυμα στήριξης προς την πρωτοβουλία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) και τον Αλέξη Τσίπρα απηύθυνε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε την ανάγκη για ευρύτερες προοδευτικές συγκλίσεις απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως τόνισε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά τη νέα πολιτική πρωτοβουλία, αλλά τη θεωρεί μέρος μιας συλλογικής προσπάθειας για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου προοδευτικού μετώπου. «Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στόχος του κόμματος παραμένει η διατήρηση της πολιτικής και ιδεολογικής συνέχειας της Ριζοσπαστικής και Ανανεωτικής Αριστεράς. Η επιδίωξη, όπως είπε, είναι η ευρύτερη ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ικανή να διεκδικήσει με αξιώσεις την κυβερνητική αλλαγή.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σωκράτης Φάμελλος

«Εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει αποδείξει έμπρακτα πως μετατρέπει τη λαϊκή βούληση και τη λαϊκή ανάγκη σε πολιτική πρόταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αγωνίζεται για την ενότητα και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου γιατί είναι μία κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα αλλά και γιατί η ενότητα είναι ταυτοτικό στοιχείο των προοδευτικών και αριστερών πολιτών. Η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να προκύψει μέσα από περιχαρακώσεις και μοναχικές πορείες. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη κάνει υπερβάσεις και θα κάνουμε όσες ακόμα απαιτούνται για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Βάζουμε τις ανάγκες της κοινωνίας πάνω από το κομματικό συμφέρον. Και σήμερα είναι ώρα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στην ιστορία της Αριστεράς».

«Αμέσως μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα τονίσαμε, πως οι δρόμοι μας δεν πρέπει να είναι αντιπαραθετικοί αλλά να συγκλίνουν. Θέσαμε ως προτεραιότητα την ενότητα και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Η διακήρυξη και η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός. Είναι μία θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά».

«Είναι μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες, συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά».

«Σε αυτό το νέο πλαίσιο, εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε μία ευρεία ενωτική σύγκλιση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, που είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη. Στόχος και δέσμευσή μας είναι η ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Ανανεωτικής Αριστεράς, της Προοδευτικής Συμμαχίας, σε μία ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, αξιοποιώντας και την ιστορική εμπειρία των μετεξελίξεων του αριστερού-προοδευτικού χώρου».

«Αναγκαία η ισχυρή δράση της ΚΟ και του συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, τιμώντας και υπηρετώντας τη λαϊκή εντολή των πολιτών. Για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στο καθεστώς Μητσοτάκη, αλλά και για να αναδεικνύονται οι προτεραιότητες ενός προοδευτικού προγράμματος. Από όλους μας εξαρτάται αν οι δυνάμεις της Αριστεράς, της Οικολογίας και της Προόδου θα μετατρέψουν την κοινή διαπίστωση της κρίσης σε σχέδιο πολιτικής αλλαγής. Οφείλουμε όλοι και όλες να αναλάβουμε τις ευθύνες που αναλογούν απέναντι στο λαό και τις ανάγκες της πατρίδας μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση και θα συνεχίσει να το κάνει».