Κυκλοφορεί ότι ο Σωκράτης Φάμελλος ετοιμάζεται να καταθέσει στη συνεδρίαση της συριζαϊκής ΚΕ, που θα γίνει το Σάββατο, πρόταση για συμπόρευση με την ΕΛΑΣ. Αν επιβεβαιωθεί η πληροφορία, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο μοναδικός σε αυτή τη χώρα που δεν έχει καταλάβει πως ο Τσίπρας προτιμάει να κατεβάσει μόνο τη Θεοπούλα από το «Παρά πέντε» υποψήφια, παρά να αποκτήσει κοινά ψηφοδέλτια με το παλιό του κόμμα – γιατί ορθώς εκτιμά ότι η Κουμουνδούρου δεν κάνει θραύση.

Αποτέλεσμα

Ο Πάρις Κουκουλόπουλος επέπληξε ον κάμερα τον δήμαρχο Αθηναίων – σημειώνοντας πως του τα είπε και κατ’ ιδίαν. Αλλά, ταυτόχρονα, δήλωσε «εγώ ξέρω ότι το αποτέλεσμα των εκλογών, θετικό ή αρνητικό, θα πιστωθεί ή θα χρεωθεί στον Ανδρουλάκη». Εντάξει, συνήθως έτσι συμβαίνει. Ο αρχηγός ευθύνεται και για τις καλές και για τις κακές επιδόσεις. Ωστόσο, για να είμαστε δίκαιοι, κάπου φταίει και το κόμμα όταν επιλέγει για δεύτερη φορά κάποιον που δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα

την πρώτη.

Χωριό

«Δεν έχει σημασία ποιος θα είναι πρώτος στο χωριό. Το θέμα είναι να μπορείς να κατακτήσεις την πόλη», αποφάνθηκε ο Αλέξης Χαρίτσης. Το σχόλιό του για τους «μικροανταγωνισμούς στον χώρο της Αριστεράς» έγινε ενώ ανέλυε πάλι την ανάγκη να δημιουργηθεί μια ευρύτερη κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία. Οπότε, προφανώς είχε αποδέκτη και τον αρχηγό της ΕΛΑΣ. Αν δεν τους πείθει ως νέος Βελουχιώτης, τότε γιατί αποχώρησαν από το νεαρίτικο μετερίζι με στόχο να ενταχθούν στην ομάδα του;

Πρόσωπα

Το κόμμα του Δημήτρη Νατσιού, όπως είπε ο πορτ-παρόλ του, θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές. Οταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνεργασίας με εκείνο της Καρυστιανού, εξήγησε ότι πρώτα πρέπει να δουν θέσεις και πρόσωπα γιατί μέχρι τώρα βλέπουν μια «πανσπερμία ετερόκλητων προσώπων». Το καταθέτω στα πρακτικά επειδή τα στελέχη της Νίκης είναι μάλλον οι μοναδικοί άνθρωποι εντός συνόρων που έχουν δει τόσο πολλά στελέχη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, ενώ όλοι οι υπόλοιποι έχουμε υπόψη μόνο τη Γρατσία, τον Αυγερινό και τη Μουτσάτσου.