Ο Παύλος Πολάκης δήλωσε κατά την είσοδό του στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου, ενόψει της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, ότι «τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις». Ο ίδιος υπογράμμισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει και να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό.

Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 14:00 στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου. Πρόκειται για μια κρίσιμη διαδικασία που πραγματοποιείται στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στον χώρο της Κεντροαριστεράς, οι οποίες δημιουργούν ένα νέο πολιτικό περιβάλλον.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με τη στήριξη στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Πολάκης ανέφερε: «Θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού προγράμματος, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας. Εκεί θα δώσουμε στήριξη».

Η παρουσία του Παύλου Πολάκη στην Κουμουνδούρου και οι δηλώσεις του επιβεβαιώνουν τη βούληση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνουν ενεργοί στις πολιτικές εξελίξεις, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που στοχεύουν, όπως σημείωσε, στην κοινωνική αναδιανομή και την ενίσχυση της εργασίας.