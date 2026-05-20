Ο Παύλος Πολάκης επανέφερε το πρωί της Τετάρτης με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ζήτημα της διαγραφής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Με αφορμή τη παραίτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα του κόμματος, ο κ. Πολάκης υποστηρίζει ότι, με βάση τα όσα αναφέρονται στην επιστολή παραίτησης Καλπάκη, προκύπτει ανάγκη «άμεσης αλλαγής» της απόφασης για απομάκρυνσή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε υστερόγραφο της ανάρτησής του, σημειώνει ότι «δεν χρειάζεται, εννοείται» να επανέλθει στο θέμα της συμμετοχής του στα κομματικά όργανα.