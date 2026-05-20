Εκατοντάδες πολίτες βρέθηκαν σήμερα στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών για να αποχαιρετήσουν μητέρα και κόρη που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα της περασμένης Κυριακής στη Ρόδο.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 11:00 το πρωί, παρουσία του δημάρχου Ρόδου Αλ. Κολιάδη, των βουλευτών Γιάννη Παππά και Μίκας Ιατρίδη, καθώς και δεκάδων εκπροσώπων φορέων και αρχών. Συγγενείς και φίλοι είπαν το «τελευταίο αντίο» στις δύο γυναίκες, εκφράζοντας τη θλίψη και τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια.

Με ανακοίνωσή της, η οικογένεια ζήτησε αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να προσφέρουν οικονομική ενίσχυση υπέρ της Εταιρίας Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων (ΕΥΘΥΤΑ), στη μνήμη των δύο θυμάτων.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 44χρονος οδηγός

Παράλληλα, ο 44χρονος οδηγός του αυτοκινήτου μετά την απολογία του το πρωί, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της εμφάνισης του σε αστυνομικό τμήμα τις πρώτες 5 ημέρες του μήνα, την καταβολή χρηματικού ποσού 50.000 ευρώ αλλά και απαγόρευσης χρήσης οχημάτων οποιουδήποτε είδους.

Σε βάρος του, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου, είχε ασκήσει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση εξαιτίας της οποίας επήλθε θάνατος των δύο γυναικών, παραπέμποντάς τον στον ανακριτή, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε και απολογήθηκε σήμερα, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του.

Η έκθεση με τα 52 μέτρα ολίσθησης

Σχετικά με την έκθεση, που φέρνει στο φως η dimokratiki.gr οι αστυνομικοί κατέγραψαν σημάδια ολίσθησης στην εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου που φτάνουν τα 52 μέτρα και 50 εκατοστά, απόσταση που μετά από σύγκρουση μπορεί να διανυθεί μόνο αν το αυτοκίνητο έχει μεγάλη κινητική ενέργεια.

Το αυτοκίνητο των θυμάτων προκάλεσε σημάδια στον δρόμο μήκους 2 και 9 μέτρων, στο ρεύμα που κινούνταν η ασημί BMW, δείχνοντας έτσι πως μετά την μετωπική σύγκρουση, το όχημα των γυναικών άλλαξε λωρίδα μέχρι εν τέλει να ακινητοποιηθεί.

Ο κατηγορούμενος δεν αρνείται ότι κινούνταν με ταχύτητα που υπερέβαινε το επιτρεπόμενο όριο στο σημείο εκείνο. Ωστόσο, ισχυρίζεται ότι το αυτοκίνητο των θυμάτων παραβίασε κόκκινο σηματοδότη προκειμένου να πραγματοποιήσει αναστροφή και να κατευθυνθεί προς τη Λίνδο, γεγονός που, κατά την εκδοχή του, κατέστησε αδύνατη την αποφυγή της σύγκρουσης.

Μαρτυρίες και ντοκουμέντα

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο MEGA ότι το όχημα του 44χρονου είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και πέρασε με κόκκινο φανάρι λίγο πριν συγκρουστεί με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες.

«Πιστεύω ότι αν ήμασταν 5 λεπτά νωρίτερα θα είχαμε εμπλακεί κάπως και εμείς. Ήταν τόσο τρομακτικό να το βλέπεις, σου ‘ραγίζει’ την καρδιά. Αν παρακολουθήσετε το βίντεο από την καφετέρια μπορείς να δεις, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έτρεχε αλλά τα φανάρια δεν λειτουργούσαν».

Άλλοι μάρτυρες υποστηρίζουν ότι το όχημα ανέπτυσσε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο δυσλειτουργίας των φαναριών στη διασταύρωση.

Η συνοδηγός στη μοιραίο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 44χρονος, δήλωσε στο «Live News» ότι παραμένει σε σοκ, ενώ οι σωματικοί πόνοι περνούν σε δεύτερη μοίρα. «Είμαι καλά. Σε κατάσταση σοκ. Έχω πάει σε ψυχολόγο. Πονάω. Δεν είμαι καλά. Έχω χτυπήσει στον θώρακα και τον σβέρκο».