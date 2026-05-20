Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι στην 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο που σημειώθηκε στη Ρόδο. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11:00 το πρωί στον ιερό ναό Ταξιαρχών, στο κοιμητήριο της Ρόδου.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 44χρονου οδηγού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο δυστύχημα στ’ Αφάντου ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου. Το τρο χαίο σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους η 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της.

Ο κατηγορούμενος δεν αρνείται ότι κινούνταν με ταχύτητα που υπερέβαινε το επιτρεπόμενο όριο στο σημείο εκείνο. Ωστόσο, ισχυρίζεται ότι το αυτοκίνητο των θυμάτων παραβίασε κόκκινο σηματοδότη προκειμένου να πραγματοποιήσει αναστροφή και να κατευθυνθεί προς τη Λίνδο, γεγονός που, κατά την εκδοχή του, κατέστησε αδύνατη την αποφυγή της σύγκρουσης. Οι ισχυρισμοί αυτοί θα εξεταστούν στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», η Τροχαία συνεχίζει να διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, επιχειρώντας να ανασυνθέσει την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση. Ποια ήταν η ακριβής ταχύτητα των οχημάτων, σε ποια κατεύθυνση κινούνταν τη στιγμή της πρόσκρουσης, αν λειτουργούσε ο σηματοδότης και με ποια ένδειξη — όλα αυτά αναμένεται να αποσαφηνιστούν μέσα από τεχνικές εκτιμήσεις και μαρτυρικές καταθέσεις.

Μαρτυρίες και ντοκουμέντα

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο MEGA ότι το όχημα του 44χρονου είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και πέρασε με κόκκινο φανάρι λίγο πριν συγκρουστεί με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες.

«Πιστεύω ότι αν ήμασταν 5 λεπτά νωρίτερα θα είχαμε εμπλακεί κάπως και εμείς. Ήταν τόσο τρομακτικό να το βλέπεις, σου ‘ραγίζει’ την καρδιά. Αν παρακολουθήσετε το βίντεο από την καφετέρια μπορείς να δεις, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έτρεχε αλλά τα φανάρια δεν λειτουργούσαν».

Άλλοι μάρτυρες υποστηρίζουν ότι το όχημα ανέπτυσσε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο δυσλειτουργίας των φαναριών στη διασταύρωση.

Η συνοδηγός στη μοιραίο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 44χρονος, δήλωσε στο «Live News» ότι παραμένει σε σοκ, ενώ οι σωματικοί πόνοι περνούν σε δεύτερη μοίρα. «Είμαι καλά. Σε κατάσταση σοκ. Έχω πάει σε ψυχολόγο. Πονάω. Δεν είμαι καλά. Έχω χτυπήσει στον θώρακα και τον σβέρκο».

Ο ανατριχιαστικός ήχος της σύγκρουσης

Στο νέο βίντεο-ντοκουμέντο του Live News δεν φαίνεται το φανάρι, ωστόσο ειδικοί εκτιμούν ότι η BMW κινούνταν με ταχύτητα πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Αναφέρεται ότι έτρεχε με περίπου 140 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο όριο στο σημείο είναι 60.

Λίγα λεπτά μετά το δυστύχημα, η κυκλοφορία διακόπηκε και η σιωπή απλώθηκε στην περιοχή, με τους αυτόπτες μάρτυρες να παραμένουν σοκαρισμένοι από το θέαμα.