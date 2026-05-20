Λιγότερο από δέκα ημέρες απομένουν για την πολυαναμενόμενη «πρεμιέρα» των Πανελλαδικών Εξετάσεων για το 2026, με τους υποψηφίους να μπαίνουν στην τελική ευθεία.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 ανοίγει η αυλαία για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ).

Σε αυτή την τελική ευθεία, η «συνταγή» της επιτυχίας δεν βρίσκεται πλέον στην εξαντλητική μελέτη, αλλά στη σωστή διαχείριση του χρόνου και των δυνάμεων του υποψηφίου, κάτι που επιτυγχάνεται με συγκεκριμένη στρατηγική. Ο έμπειρος μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας, Στράτος Στρατηγάκης, μιλά στο Orange Press Agency και παραθέτει τα 4 «κλειδιά» που πρέπει να προσέξουν οι μαθητές, ώστε να εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή πνευματική διαύγεια την περίοδο των Πανελλαδικών και, πρωτίστως, κατά το κρίσιμο τρίωρο της εξέτασης.

«Το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι να ξεκινήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι», λέει ο κ. Στρατηγάκης, επισημαίνοντας ότι ο μεγάλος στόχος είναι εκείνες τις ημέρες που εξετάζονται, «από τις εννέα η ώρα το πρωί μέχρι τις δώδεκα, αυτό το τρίωρο το μυαλό τους να έχει τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση».

1. Το «κλειδί» της ξεκούρασης (και η παγίδα του ξενυχτιού)

Το πρώτο και κυριότερο μέλημα για κάθε υποψήφιο είναι η σωματική και πνευματική αποφόρτιση. Ο κ. Στρατηγάκης τονίζει ότι οι μαθητές πρέπει «καταρχάς να κοιμούνται πολύ καθώς είναι βασικό να είναι ξεκούραστοι, είναι βασικό το μυαλό τους να μπορεί να δουλεύει».

Ο ίδιος προειδοποιεί με απόλυτο τρόπο ότι το διάβασμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες μπορεί να αποβεί καταστροφικό. «Το προηγούμενο βράδυ είναι μέγα λάθος, το οποίο το πληρώνουν ακριβά οι υποψήφιοι κάνοντας ένα χαζολαθάκι στις πράξεις, το οποίο μπορεί να τους κόψει πολλά μόρια» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, για να γίνει η κατάσταση απολύτως κατανοητή, χρησιμοποιεί μια εύστοχη παρομοίωση από τον αθλητισμό. «Φανταστείτε έναν αθλητή ο οποίος τρέχει εκατό μέτρα, να του πει ο προπονητής του τρέξε δύο κατοστάρια και στο τρίτο κατοστάρι να το χρονομετρήσει. Υπάρχει περίπτωση να κάνει καλό χρόνο; Θα έχει ήδη εξαντληθεί» σημειώνει, προσθέτοντας πως «όταν πάει ο υποψήφιος ήδη εξαντλημένος το πρωί στις εξετάσεις, τα πάντα είναι εναντίον του. Άρα λοιπόν, το πιο σημαντικό από όλα είναι η ξεκούραση».

2. Η διαφορά της συγκεντρωμένης επανάληψης από το «υστερικό» διάβασμα

Ο πανικός της τελευταίας στιγμής και η προσπάθεια να καλυφθούν κενά με αγχωτικό τρόπο δεν προσφέρουν τίποτα στην απόδοση του μαθητή. Η βασική οδηγία του Στράτου Στρατηγάκη είναι «να μη διαβάζουν υστερικά οι υποψήφιοι» αλλά να επιλέξουν μια «συγκεντρωμένη επανάληψη».

Όπως υπογραμμίζει, «αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Η οποία επανάληψη θα καλύπτει όλη την ύλη του μαθήματος και όχι μόνο μερικά», προτρέποντας τα παιδιά να κάνουν έξυπνη διαχείριση, «δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά στα οποία δεν είναι τόσο καλοί, όπου πρέπει λίγο να ενισχύσουν τις γνώσεις τους».

Όσο για το διάστημα της απόλυτης αντίστροφης μέτρησης, ο κ. Στρατηγάκης συστήνει να πέσουν κατακόρυφα οι ρυθμοί. «Τις δυο τρεις τελευταίες μέρες πριν τις εξετάσεις το διάβασμα πρέπει να είναι συμβολικό. Πρέπει να κυριαρχεί η ξεκούραση και όχι η κούραση, έτσι ώστε να φτάσουμε εκείνες τις μέρες να είμαστε στη μέγιστη δυνατή καλή φυσική και ψυχική κατάσταση» αναφέρει.

3. Η διατροφή και η «παγίδα» των ενισχυτικών μνήμης

Η περίοδος των εξετάσεων δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες ή για αναζήτηση «μαγικών» λύσεων αντοχής. Ο κ. Στρατηγάκης συμβουλεύει, μέσω του Orange Press Agency, τους υποψηφίους ότι «η διατροφή πρέπει να είναι όπως είναι όλο τον άλλο καιρό».

Παράλληλα, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για σκευάσματα ή υπερβολές που υπόσχονται πνευματική διέγερση. «Δεν παίρνουμε ενισχυτικά μνήμης. Δεν προσπαθούμε να πουσάρουμε τον εαυτό μας» δηλώνει κατηγορηματικά, εξηγώντας τις συνέπειες μιας τέτοιας τεχνητής πίεσης του οργανισμού: «Διότι όταν ένα μηχάνημα το πουσάρεις κάποια στιγμή καταρρέει και αν καταρρεύσει μέσα στη διάρκεια των εξετάσεων θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα».

4. «Τέλος τα ψέματα» με τα social media

Ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα που κάνουν οι έφηβοι, κατά τον κ. Στρατηγάκη, είναι ότι ταυτίζουν τη χαλάρωση με τη χρήση των έξυπνων συσκευών, κάτι που στην πραγματικότητα κουράζει περισσότερο τον εγκέφαλο. «Το κινητό είναι κάτι που πρέπει να ελεγχθεί. Φυσικά το έχουν ακούσει χιλιάδες φορές τα παιδιά, αλλά τώρα πια δεν υπάρχει χρόνος. Τέλος τα ψέματα» αναφέρει.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιτευχθεί το… ακατόρθωτο, δηλαδή η πλήρης αποχή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ότι «πρέπει στα social να είναι λίγη ώρα καθημερινά και κυρίως πρέπει να ξέρουν ότι τα social δεν τα ξεκουράζουν, δεν αποτελούν ξεκούραση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στο να το αντιληφθούν».

Ποια είναι όμως η πραγματική αποφόρτιση που έχουν ανάγκη οι μαθητές για να αδειάσει το μυαλό τους; «Η ξεκούραση είναι να πάω μια βόλτα, να περπατήσω λίγο, να βγω έξω, να πιω έναν καφέ με τους φίλους μου. Αυτό είναι ξεκούραση» αναφέρει κλείνοντας, ευχόμενος καλή επιτυχία στους υποψηφίους.