Στη Θεσσαλονίκη, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν έναν 20χρονο, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ληστείας σε βάρος του ξαδέλφου του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός είχε προκαθορισμένο ραντεβού με τον 35χρονο συγγενή του στο κέντρο της πόλης, προκειμένου να επιλύσουν οικονομικές διαφορές. Ωστόσο, στο σημείο φέρεται να εμφανίστηκε μαζί με πέντε ακόμη άτομα και, χρησιμοποιώντας σωματική βία, αποπειράθηκαν να αρπάξουν από τον παθόντα ένα τσαντάκι.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 35χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αμέσως μετά, αποχώρησε από το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Ο 20χρονος συνελήφθη, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των υπόλοιπων ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.