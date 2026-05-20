Μία μέρα μετά την πρόταση της εισαγγελικής λειτουργού που ζητά την παραπομπή σε δίκη και των τεσσάρων αστυνομικών που το βράδυ της στυγερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα υπηρετούσαν στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων, ο πατέρας της αδικοχαμένης κοπέλας μίλησε στην ΕΡΤ.

Η εισαγγελική λειτουργός με πρότασή της στο δικαστικό συμβούλιο ζήτησε την παραπομπή και των τεσσάρων κατηγορουμένων για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διά παραλείψεως.

«Αν έκαναν αυτά που έπρεπε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Δεν έκαναν τα αυτονόητα της δουλειάς τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Γρίβας.

Ειδικότερα σχολιάζοντας τον ρόλο των αστυνομικών τη στιγμή του εγκλήματος ο Θανάσης Γρίβας σημείωσε χαρακτηριστικά: «Έδωσαν στον δράστη όλο το χρόνο και όλο τον χώρο να δράσει», υποστηρίζοντας ότι αν είχαν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από τη στιγμή που η κόρη του πήγε στο αστυνομικό τμήμα, η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί.

Μιλώντας για τη στάση των εμπλεκομένων, τόνισε ότι μόνο ένας αστυνομικός –ο ειδικός φρουρός που βρισκόταν στο εξωτερικό φυλάκιο – του ζήτησε συγγνώμη: «Ήρθε στο δικαστήριο και μου είπε “έκανα λάθος”».

Ο πατέρας της Κυριακής δήλωσε ότι έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ζήτησε τη μέγιστη δυνατή ποινή για τους υπευθύνους: «Να τιμωρηθούν με τη μέγιστη ποινή. Να είναι προς παραδειγματισμό», σημείωσε, χαιρετίζοντας την πρόταση της εισαγγελικής αρχής για παραπομπή σε βαθμό κακουργήματος.

Ξεκαθάρισε ότι δεν στοχοποιεί συνολικά το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, αναγνωρίζοντας πως υπάρχουν αστυνομικοί που θέτουν καθημερινά τη ζωή τους σε κίνδυνο: «Υπάρχουν παιδιά στην αστυνομία που έχουν δώσει τη ζωή τους. Υπάρχουν και άλλοι που αμαυρώνουν το Σώμα».

«Το παιδί μου το έχασα. Τουλάχιστον να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι όπως τους αξίζει» υπογράμμισε ακόμα ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα.