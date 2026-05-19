Το εδώλιο του κατηγορούμενου δείχνει η εισαγγελέας για τους τέσσερις κατηγορουμένους αστυνομικούς οι οποίοι το βράδυ της στυγερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα υπηρετούσαν στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων.

Η εισαγγελική λειτουργός με πρότασή της στο δικαστικό συμβούλιο ζητά την παραπομπή και των τεσσάρων κατηγορουμένων για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διά παραλείψεως.

Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας κατηγορούμενοι είναι ο τότε σκοπός στο εξωτερικό φυλάκιο του Αστυνομικού Τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης Δράσης.

«Να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι για να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι στους Αγίους Αναργύρους Αττικής στην 1 Απριλίου 2024 ενεργώντας από πρόθεση διά παραλείψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενεργεία για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος», καταλήγει στην πρότασή της η εισαγγελέας.

Παράλληλα η εισαγγελική λειτουργός ζητά να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στους κατηγορουμένους μετά τις απολογίες τους.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η έκδοση βουλεύματος με βάση το οποίο οι δικαστές που έχουν και τον τελικό λόγο θα αποφασίσουν για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων σε δίκη.