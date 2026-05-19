Τραγωδία στο Ντουμπάρε σημειώθηκε όταν μια 33χρονη τουρίστρια από το Ταμίλ Ναντού έχασε τη ζωή της σε δυστύχημα στο γνωστό κέντρο ελεφάντων, στην περιφέρεια Κοντάγκου της Καρνατάκα. Το περιστατικό συνέβη όταν δύο εκπαιδευμένοι ελέφαντες συγκρούστηκαν ξαφνικά μεταξύ τους.

Το δυστύχημα έγινε τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης διαδικασίας μπάνιου των ελεφάντων στις όχθες του ποταμού Καβέρι, παρουσία επισκεπτών. Η γυναίκα, που παρακολουθούσε από κοντινή απόσταση, βρέθηκε στο επίκεντρο της αναταραχής όταν τα ζώα έγιναν απρόβλεπτα επιθετικά.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο αιχμάλωτοι ελέφαντες, ο Καντσάν και ο Μαρτάντα, άρχισαν να παλεύουν μεταξύ τους. Οι μαχούτ προσπάθησαν να τους συγκρατήσουν, όμως η ένταση αυξήθηκε γρήγορα, καθιστώντας αδύνατο τον έλεγχο της κατάστασης.

Προσοχή σκληρές εικόνες

Όπως αναφέρεται σε κυβερνητική ανακοίνωση, ο Καντσάν κινήθηκε επιθετικά προς τον Μαρτάντα, ο οποίος έχασε την ισορροπία του και έπεσε. Στην αναστάτωση που ακολούθησε, η 33χρονη εγκλωβίστηκε κάτω από το σώμα του ζώου.

Η γυναίκα υπέστη θανάσιμα τραύματα και κατέληξε επί τόπου, πριν προλάβουν να τη βοηθήσουν τα συνεργεία διάσωσης που έσπευσαν στο σημείο.

Ακολουθούν σκληρές εικόνες

😢 A tourist woman was killed during an elephant bathing session at the popular Dubare safari camp in India The 33-year-old visitor from Chennai became trapped between two elephants that suddenly started fighting in the river during a tourist attraction event. According to… pic.twitter.com/xJziKxbsmw — NEXTA (@nexta_tv) May 18, 2026

Ο υπουργός Δασών της Καρνατάκα, Έσουαρ Κάντρε, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της 33χρονης και απέστειλε συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ εξετάζονται τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στο κέντρο εκπαίδευσης ελεφάντων.

Το Ντουμπάρε, στις όχθες του ποταμού Καβέρι, αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Καρνατάκα. Είναι γνωστό για τις δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με ελέφαντες, όπως το τάισμα και το μπάνιο των ζώων υπό την επίβλεψη μαχούτ και δασικών υπαλλήλων.

Σύμφωνα με το Nexta, η τραγωδία πυροδότησε για άλλη μια φορά συζήτηση όχι μόνο για την ασφάλεια των τουριστών, αλλά και για την ηθική τέτοιων αξιοθέατων: ομάδες για τα δικαιώματα των ζώων έχουν επικρίνει εδώ και καιρό τους καταυλισμούς ελεφάντων για αγχωτικές συνθήκες, σκληρές μεθόδους εκπαίδευσης και εκμετάλλευση των ζώων για ψυχαγωγία.