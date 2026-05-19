Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα τέσσερα, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι, τραυματίστηκαν σοβαρά αργά το βράδυ της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια πυροβολισμών που σημειώθηκαν στον δήμο Ελ Εχίντο της Αλμέρια στην Ισπανία.

Οι πρώτες αναφορές σχετικά με το συμβάν καταγράφηκαν γύρω στις 23:15, σύμφωνα με πηγές κοντά στην υπόθεση. Η ανταλλαγή πυροβολισμών έλαβε χώρα στην περιοχή γνωστή ως El Canalillo, κοντά στη γειτονική πόλη Balanegra.

Οι πηγές που ερωτήθηκαν αναφέρουν ότι ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είναι συγγενής όλων ή μέρους των θυμάτων της ανταλλαγής πυροβολισμών στο Ελ Εχίντο.

Μετά από αυτό το βίαιο περιστατικό, έχουν μεταβεί στην περιοχή διάφορα στελέχη της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων μέλη της Ομάδας Ταχείας Δράσης, καθώς και διάφορες ιατρικές ομάδες για να περιθάλψουν τους τραυματίες από πυροβολισμούς.

