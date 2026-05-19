Περισσότεροι από 350 τόνοι ώριμων τυριών έχουν ήδη διακινηθεί από τις τυροκομικές επιχειρήσεις της Λέσβου προς την εγχώρια αγορά, μετά τη μερική άρση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του αφθώδους πυρετού. Η διαδικασία συνεχίζεται υπό αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας και συνεχή εποπτεία των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δεύτερης εβδομάδας εφαρμογής του μέτρου, τα οποία γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τις 12 έως και τις 17 Μαΐου διακινήθηκαν εκτός Λέσβου συνολικά 112,4 τόνοι ώριμων τυριών, κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον ΕΦΕΤ.

Από τη συνολική ποσότητα, οι 88,9 τόνοι αφορούσαν φέτα ΠΟΠ, οι 4,9 τόνοι λαδοτύρι ΠΟΠ, οι 11,7 τόνοι κασέρι ΠΟΠ, οι 4,5 τόνοι γραβιέρα, οι 2,3 τόνοι κεφαλοτύρι, ενώ διακινήθηκαν και 125 κιλά άλλων τυριών.

Κατά την πρώτη εβδομάδα της διαδικασίας είχαν διακινηθεί ακόμη 237,8 τόνοι ώριμων τυριών. Έτσι, η συνολική ποσότητα που έχει μεταφερθεί από την έναρξη της μερικής άρσης των περιορισμών ξεπερνά πλέον τους 350 τόνους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας

Όπως σημείωσε το ΥΠΑΑΤ, η διακίνηση πραγματοποιείται βάσει των προδιαγραφών και προϋποθέσεων που έχει θέσει η γενική διεύθυνση Κτηνιατρικής του υπουργείου. Παράλληλα, εφαρμόζονται οι οδηγίες του «Οδηγού βιοασφάλειας για το νωπό γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα από περιοχή με περιορισμούς λόγω αφθώδους πυρετού», ο οποίος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ.

Αρμόδια για την εποπτεία της μεταφοράς τυριών εκτός της απαγορευμένης ζώνης είναι η περιφερειακή διεύθυνση του ΕΦΕΤ. Η υπηρεσία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη γενική διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και την κεντρική υπηρεσία του ΕΦΕΤ, διασφαλίζοντας την πλήρη τήρηση των διαδικασιών.

Η μεταφορά επιτρέπεται μόνο μετά την επιβεβαίωση ότι στις εγκαταστάσεις μεταποίησης τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας. Βασική προτεραιότητα παραμένει η προστασία της κτηνοτροφίας της Λέσβου και συνολικά της χώρας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της νόσου.