Εντείνονται οι προειδοποιήσεις για μείωση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου, την ώρα που η κρίση στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν συνεχίζεται και τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά. Οι τιμές του πετρελαίου Μπρεντ παραμένουν σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια και σήμερα αγγίζουν ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι, οδηγώντας στα ύψη τις τιμές των υγρών καυσίμων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν προϋποθέσεις και κινδύνους για μεγάλες ανατιμήσεις στις τιμές και άλλων προϊόντων, ενώ οι οδηγοί καλούνται ήδη να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να βάλουν στα οχήματά τους αμόλυβδη ή πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ). Αντίστοιχα μεγάλο είναι πλέον το κόστος και για τις αεροπορικές, με το ακριβό αργό πετρέλαιο να συμπαρασύρει προς τα πάνω τις τιμές των εισιτηρίων –ειδικά ενόψει και του καλοκαιριού. Ράλι κάνουν και οι τιμές των λιπασμάτων αφού μεγάλες ποσότητες διακινούνταν κανονικά μέσω της Μέσης Ανατολής.

Υγρά καύσιμα και Ελλάδα

Τα στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών είναι ενδεικτικά για το κόστος στα υγρά καύσιμα. Το μέσο κόστος της αμόλυβδης 95 οκτανίων είχε εκτοξευτεί στην Ελλάδα στις 17 Μαίου στα 2,113 ευρώ το λίτρο, ενώ στις 27 Φεβρουαρίου, πριν να ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν, η μέση τιμή διαμορφωνόταν στα 1,751 ευρώ το λίτρο.

Η μέση πανελλήνια τιμή της αμόλυβδης 100 οκτανίων έχει εκτοξευτεί στα 2,302 ευρώ το λίτρο από 1,956 ευρώ το λίτρο πριν τον πόλεμο. Οι τιμές του ντίζελ διαμορφώνονταν στις 17 Μαίου στα 1,814 ευρώ, από 1,565 ευρώ το λίτρο στα τέλη του Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.

Τα παγκόσμια αποθέματα

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) εξέδωσε προειδοποίηση ότι τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ακόμη ταχύτερο ρυθμό. Ο Φατίχ Μπιρόλ, εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού, μιλώντας στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της Ομάδας των Επτά (G7) στο Παρίσι δήλωσε ότι τα αποθέματα αυτά εξαντλούνται πολύ γρήγορα,.

Επεσήμανε ότι η μείωση συμβαίνει ραγδαία και θα συνεχιστεί για περίοδο αρκετών εβδομάδων, προτρέποντας σε λήψη μέτρων. Επεσήμανε επίσης ότι η απότομη αύξηση των τιμών των λιπασμάτων και του ντίζελ συμπίπτει με την έναρξη τόσο της ταξιδιωτικής περιόδου όσο και της περιόδου φύτευσης. Προειδοποίησε ότι αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις τιμές των τροφίμων και, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος ενέργειας, θα μπορούσε να δώσει ισχυρή ανοδική ώθηση στα στοιχεία του πληθωρισμού.

Καμπανάκι από ExxonMobil

Η αγορά πετρελαίου δεν έχει κατανοήσει ακόμη τον πλήρη αντίκτυπο της απώλειας εφοδιασμού χάρη στα εμπορικά αποθέματα που κατέχει ο κλάδος, τα στρατηγικά αποθέματα που ελέγχονται από τις κυβερνήσεις και τα δεξαμενόπλοια υπό μεταφορά (ποσότητες αργού πετρελαίου που βρίσκονται ακόμη καθοδόν δια θαλάσσης), δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Exxon Mobil, Ντάρεν Γουντς, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου της πετρελαϊκής εταιρείας.

Αυτά τα αποθέματα που υπάρχουν στην αγορά μείωσαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο τον αντίκτυπο της αναταραχής στη διακίνηση και εφοδιασμό αργού πετρελαίου, προσέθεσε ο Γουντς. Ωστόσο, τα αποθέματα για εμπορική –μη στρατηγική- χρήση τελικά θα μειωθούν σε επίπεδα όπου δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμεύουν ως πηγή εφοδιασμού, προειδοποίησε ο ίδιος. «Προβλέπουμε ότι καθώς αυτό συμβαίνει και το στενό παραμένει κλειστό, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αυξημένες τιμές στην αγορά», ήταν τα λόγια του Γουντς.