Η επίσκεψη στο βενζινάδικο έχει καταντήσει για τους περισσότερους οδηγούς μια οδυνηρή εμπειρία. Τα τελευταία στοιχεία από τα πρατήρια όλης της χώρας δείχνουν ότι η ακρίβεια στα καύσιμα όχι μόνο επιμένει, αλλά έχει γίνει η νέα, σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητάς μας.
Η αμόλυβδη σταθερά πάνω από 2 ευρώ – Τι γίνεται με το diesel
Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης (95 οκτ.) βρίσκεται πλέον στα 2,034€. Αυτό σημαίνει πως για ένα μέσο ρεζερβουάρ 50 λίτρων, ένας οδηγός χρειάζεται πλέον πάνω από 100 ευρώ για να γεμίσει.
Από την άλλη, στο Diesel κίνησης, η κατάσταση θα ήταν ακόμη χειρότερη αν δεν υπήρχε η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών. Με τη βοήθεια αυτή, η μέση τιμή κρατιέται στο 1,88€.
Πρωταθλητές της ακρίβειας τα νησιά
Ο χάρτης των τιμών δείχνει ότι όσο πιο μακριά από τα αστικά κέντρα ζει κανείς, τόσο πιο ακριβά πληρώνει τη μετακίνησή του:
Στις Κυκλάδες, η τιμή προκαλεί ίλιγγο, καθώς έφτασε τα 2,174€.
Στα Δωδεκάνησα, η βενζίνη σκαρφάλωσε στα 2,122€.
Στη Μακεδονία (Πέλλα, Ημαθία), οι οδηγοί είναι κάπως πιο «τυχεροί», αφού η τιμή παλεύει να μείνει οριακά πάνω από τα 2,00€.
- Κοινωνικός Τουρισμός για συνταξιούχους: Δωρεάν διακοπές για 25.000 πολίτες – Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις
- EuroLeague: Οι διαιτητές των Game 1 Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού ενάντια στις Μονακό-Βαλένθια
- Επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Πράκτορας σώθηκε από θαύμα – Η σφαίρα βρήκε το κινητό τηλέφωνο