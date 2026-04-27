Η επίσκεψη στο βενζινάδικο έχει καταντήσει για τους περισσότερους οδηγούς μια οδυνηρή εμπειρία. Τα τελευταία στοιχεία από τα πρατήρια όλης της χώρας δείχνουν ότι η ακρίβεια στα καύσιμα όχι μόνο επιμένει, αλλά έχει γίνει η νέα, σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητάς μας.

Η αμόλυβδη σταθερά πάνω από 2 ευρώ – Τι γίνεται με το diesel

Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης (95 οκτ.) βρίσκεται πλέον στα 2,034€. Αυτό σημαίνει πως για ένα μέσο ρεζερβουάρ 50 λίτρων, ένας οδηγός χρειάζεται πλέον πάνω από 100 ευρώ για να γεμίσει.

Από την άλλη, στο Diesel κίνησης, η κατάσταση θα ήταν ακόμη χειρότερη αν δεν υπήρχε η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών. Με τη βοήθεια αυτή, η μέση τιμή κρατιέται στο 1,88€.

Πρωταθλητές της ακρίβειας τα νησιά

Ο χάρτης των τιμών δείχνει ότι όσο πιο μακριά από τα αστικά κέντρα ζει κανείς, τόσο πιο ακριβά πληρώνει τη μετακίνησή του:

Στις Κυκλάδες, η τιμή προκαλεί ίλιγγο, καθώς έφτασε τα 2,174€.

Στα Δωδεκάνησα, η βενζίνη σκαρφάλωσε στα 2,122€.

Στη Μακεδονία (Πέλλα, Ημαθία), οι οδηγοί είναι κάπως πιο «τυχεροί», αφού η τιμή παλεύει να μείνει οριακά πάνω από τα 2,00€.