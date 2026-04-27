Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων.
Θετικά στην ανοδική κίνηση της αγοράς επιδρά και η ανακοίνωση από τον οίκο Stoxx ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί από καθεστώς Αναδυόμενης σε Ανεπτυγμένη αγορά, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026.
O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.239,05 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,86%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 29,58 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,92%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,74%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+3,21%), της Allwyn (+2,57%), της Optima Bank (+1,87%), της Alpha Bank (+1,59%), της Viohalco (+1,56%) και της Κύπρου (+1,53%).
Αντιθέτως, πτώση καταγράφει μόνο η μετοχή της Coca Cola HBC (-0,41%).
Ανοδικά κινούνται 71 μετοχές, 12 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Μουζάκης(κ) (+9,17%) και Ιντρακόμ (+6,15%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Minerva (-5,83%) και Attica Bank (-1,67%).
