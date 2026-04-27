Όταν ο ΟΦΗ δέχτηκε πρώτος γκολ στον τελικό του Βόλου, δεν αντέδρασε σαν αουτσάιντερ, σαν ομάδα της περιφέρειας. Αντέδρασε σαν ομάδα του Big-4 λες και ήταν… μπαρουτοκαπνισμένη σε τελικούς και σε τέτοια μεγάλα νοκάουτ παιχνίδια που το διακύβευμα είναι ένα τρόπαιο.

Είχε δείξει κάποια στοιχεία, εκεί λίγο μετά την Πρωτοχρονιά, όταν ναι μεν έχασε με 3-0 τον τελικό του Super Cup από τον νταμπλούχο Ολυμπιακό, αλλά όλα τα γκολ τα δέχτηκε στην παράταση! Εκεί που μετά το 1-0 κατέρρευσε ψυχολογικά και αγωνιστικά.

Τρεις μήνες μετά, η κρητική ομάδα όχι απλώς παρουσιάστηκε μεταλλαγμένη προς το καλύτερο, αλλά είχε μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία και ψυχολογία.

Μετά το γκολ που δέχτηκε, η αντίδρασή της ήταν μεγάλης ομάδας (όπως είναι πλέον ο ΟΦΗ εδώ και αρκετό καιρό). Κυριαρχική παρουσία και ανατροπή του σκορ από 0-1 σε 2-1.

Όμως ακόμα πιο εντυπωσιακή ήταν η αντίδραση της ομάδας του Χρήστου Κόντη (δικαίως παίρνει τα περισσότερα εύσημα για αυτό το εξαιρετικό σύνολο που δημιούργησε μέσα στη χρονιά) όταν δέχτηκε γκολ ισοφάρισης στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων και έχοντας χάσει κομβικούς παίκτες με τραυματισμούς κούρασης. Εκεί 9/10 ομάδες που είναι (τουλάχιστον στα χαρτιά) αουτσάιντερ καταρρέουν και στην παράταση ο ΠΑΟΚ ήταν (ξανά) το ατράνταχτο φαβορί.

Ο ΟΦΗ όχι μόνο δεν κατέρρευσε, όπως στον τελικό του Super Cup, αλλά χτύπησε σαν κόμπρα, στην πιο κομβική στιγμή της παράτασης, στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με νέο προβάδισμα που πλέον αποδείχθηκε χρυσό.

Η ομάδα της Κρήτης δεν πήγε στον Βόλο για να παίξει όσο καλύτερα μπορούσε και να διεκδικήσει τις πιθανότητές της. Πήγε ξεκάθαρα με νοοτροπία να πάρει το Κύπελλο και το έκανε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Η κληρονομιά του Μύρωνα Σηφάκη (με τις αποκρούσεις πέναλτι με τον Ηρακλή στον – επίσης αλησμόνητο – τελικό του 1987 και το πρώτο τρόπαιο) που βρέθηκε στον Βόλο ως θεατής πια, αλλά και η αστερόσκονη που έστειλε νωρίς από εκεί ψηλά ο Ευγένιος Γκέραρντ, έκαναν τη δουλειά τους.

Από την άλλη πλευρά ήταν μια ομάδα μαθημένη εξαιρετικά σε τέτοιες συνθήκες τελικών (ιδιαίτερα το Κύπελλο το έχει μετατρέψει σχεδόν σε… δική της διοργάνωση έχοντας παίξει σε 7 τελικούς την τελευταία δεκαετία και έχοντας νικήσει στους 4 από αυτούς). Όμως ο ΠΑΟΚ είναι εντελώς άλλη ομάδα, όχι μόνο μετά τους τραυματισμούς, αλλά και μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου χάθηκαν επτά οπαδοί του. Ουσιαστικά δεν επανήλθε ποτέ.