Η Διοίκηση της ΔΥΠΑ με ανακοίνωσή της επιχειρεί να βάλει τέλος σε ισχυρισμούς που, όπως αναφέρει, δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις σχετικά με τις πρόσφατες διαμαρτυρίες των εργασιακών συμβούλων. Ο Οργανισμός ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έληξαν, ενώ υπεραμύνεται της νέας διαδικασίας για την πρόσληψη 1.000 νέων εργαζομένων μέσω ΑΣΕΠ.

Στην απάντησή της, η ΔΥΠΑ υπογραμμίζει τη σημασία της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες, απορρίπτοντας τα αιτήματα για «φωτογραφική» μοριοδότηση που θα ευνοούσε αποκλειστικά όσους είχαν ήδη εργαστεί στον Οργανισμό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΥΠΑ:

Η ΔΥΠΑ σέβεται απολύτως το δικαίωμα των εργαζομένων στη διαμαρτυρία και την ελεύθερη έκφραση των απόψεών τους. Οφείλει, όμως, να αποκαταστήσει την αλήθεια απέναντι σε ισχυρισμούς που δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις.

Οι εργασιακοί σύμβουλοι στους οποίους γίνεται αναφορά απασχολήθηκαν με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο συγκεκριμένου συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, με εξαρχής γνωστή διάρκεια.

Μάλιστα, στην ίδια τη σύμβαση που έχουν υπογράψει προβλέπεται ρητά ότι η διάρκειά της είναι ορισμένου χρόνου και ότι, με το πέρας του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, λύεται αυτοδικαίως, χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή αποζημίωση. Προβλέπεται επίσης ότι η σιωπηρή παράταση ή ανανέωση της σύμβασης αποκλείεται και ότι η μετατροπή της σε σύμβαση αορίστου χρόνου δεν είναι δυνατή.

Συνεπώς, δεν πρόκειται για «εκπαραθύρωση», αλλά για εφαρμογή των όρων μιας σύμβασης που ήταν σαφής, γνωστή και αποδεκτή από την πρώτη ημέρα.

Παράλληλα, η νέα διαδικασία για την πρόσληψη 1.000 εργαζομένων υλοποιείται με την έγκριση του ΑΣΕΠ και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Αντίθετα, στις προηγούμενες διαδικασίες πρόσληψης των εργασιακών συμβούλων υπήρχε απλή ενημέρωση του ΑΣΕΠ και όχι έγκριση.

Επομένως, είναι παραπλανητικό να παρουσιάζεται η νέα διαδικασία ως λιγότερο θεσμική ή λιγότερο διαφανής.

Θελουμε να επισημάνουμε ένα ακόμη στοιχείο που αναδεικνύει τη θεσμική συνέπεια της ΔΥΠΑ. Από το 2022 ως σήμερα έχουν δημοσιευθεί πέντε συνολικά προκηρύξεις , όπου σε όλες προβλεπόταν η μοριοδοτηση της ανεργίας καθώς και οι ίδιες προϋποθέσεις όσον αφορά την μοριοδότηση της εμπειρίας. Σε αντίθεση σε όσα ίσχυαν σταθερά τα προηγούμενα χρόνια, τώρα μας ζητούν να μην υπάρχει μοριοδότηση ούτε της ανεργίας, ούτε της εμπειρίας, παρά μόνο μοριοδότηση αποκλειστικά της προϋπηρεσίας στη ΔΥΠΑ.

Η ΔΥΠΑ αναγνωρίζει τη συμβολή όσων εργάστηκαν στον Οργανισμό. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να οδηγήσει σε παράκαμψη των κανόνων, ούτε σε δημιουργία ειδικών εξαιρέσεων εις βάρος χιλιάδων άλλων πολιτών που έχουν δικαίωμα ισότιμης συμμετοχής σε ανοιχτές διαδικασίες.

Κάθε νέα διαδικασία ενίσχυσης των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ θα γίνεται με σαφείς, αντικειμενικούς και ελέγξιμους όρους, με σεβασμό στη νομιμότητα, τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την ίση μεταχείριση όλων.

Η ΔΥΠΑ θα συνεχίσει να λειτουργεί θεσμικά, με κανόνες, λογοδοσία και πλήρη σεβασμό στο δημόσιο συμφέρον.