Μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα των τραπεζών, δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο ΕΡΤnews. Όπως διευκρίνισε, εντός Μαΐου θα ξεκινήσει η διαβούλευση για το νομοσχέδιο προστασίας των δανειοληπτών.

Ο υπουργός ανέφερε ότι «θα υπάρχει κόφτης μεταξύ 30%-50% στις χρεώσεις των τραπεζών», ποσοστό που, όπως είπε, αντιστοιχεί στον μέσο όρο των χωρών της ευρωζώνης. Επεσήμανε παράλληλα ότι η θέσπιση πλαφόν στο συνολικό κόστος αποπληρωμής των δανείων στοχεύει στον περιορισμό καταχρηστικών πρακτικών και στην προστασία των καταναλωτών από τον υπερδανεισμό.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο, ακόμη και στη δυσμενέστερη περίπτωση, για τον δανειολήπτη θα απομένει προς αποπληρωμή το 50% του ποσού, μαζί με τους τόκους, τα έξοδα και τις προμήθειες.

Αναφορές σε τιμές καυσίμων και αγορά

Ο υπουργός σημείωσε επίσης ότι το φρενάρισμα στις ανατιμήσεις του πετρελαίου diesel είχε ως αποτέλεσμα τη μικρότερη αύξηση τιμών σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Αναφερόμενος στην αγορά, υπογράμμισε πως «πρέπει να παραταθεί το πλαφόν στις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ». Παράλληλα, έκανε λόγο για εντατικούς ελέγχους και για την ανάγκη επέκτασης των μέτρων στήριξης προς τους καταναλωτές.

Πηγή: ΕΡΤnews – Εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα