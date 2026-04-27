Βαρύ ήταν το κλίμα στις τάξεις του ΠΑΟΚ μετά την απώλεια του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με την απογοήτευση να είναι έντονη στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας, επιχειρώντας να εξηγήσει την αγωνιστική πτώση των τελευταίων εβδομάδων. Ο Ρουμάνος τεχνικός εμφανίστηκε εμφανώς φορτισμένος στη συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας πως η κατάκτηση του τροπαίου ήταν ιδιαίτερα σημαντική για όλους, σε μια περίοδο όπου τα πράγματα δεν εξελίσσονται θετικά για τον σύλλογο.

Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, ο Λουτσέσκου μίλησε και σε μέσο της πατρίδας του, τη «Fanatik», λίγες ώρες μετά τον τελικό, ενώ εξακολουθεί να βιώνει και την προσωπική απώλεια του πατέρα του, γεγονός που κάνει ακόμη πιο βαρύ το φορτίο των τελευταίων ημερών.

Οι δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ

«Αυτή τη στιγμή είμαι διαλυμένος, δεν ντρέπομαι να το πω. Πάντα έλεγα την αλήθεια, αυτό που νιώθω. Δεν προσπάθησα ποτέ να προσβάλω κανέναν. Τώρα ναι, είμαι συντετριμμένος. Αλλά αύριο, μεθαύριο πρέπει να είμαι διαφορετικός. Το επόμενο παιχνίδι πάντα σε βοηθά. Όποιος έχει νοοτροπία μαχητή, πρέπει να αντιδράσει.

Έχω παίξει και κερδίσει πολλούς τελικούς, έχω χάσει επίσης. Κάθε παιχνίδι σου δημιουργεί διαφορετικά συναισθήματα. Αυτός ο τελικός ήρθε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, μετά από ενάμιση με δύο μήνες έντονης πίεσης και προβλημάτων, από τα όσα έγιναν και με τους οπαδούς από τα τέλη Ιανουαρίου».

Είχαμε πολλές απουσίες, τραυματισμούς και προβλήματα στο ρόστερ. Παίζαμε με ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση, πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να πάρουμε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Όμως όταν χάνονται παίκτες, χάνεται η συνοχή, η σιγουριά, η ηρεμία. Οι νέοι που μπήκαν δεν είχαν τον χρόνο να προσαρμοστούν. Φτάσαμε στον τελικό στην χειρότερη δυνατή στιγμή».

Για τον θάνατο του πατέρα του:

«Είχαμε ευθύνη. Έπρεπε να μείνω για το παιχνίδι και αμέσως μετά να πάω στο Βουκουρέστι. Πιστεύω ότι ο πατέρας μου το καταλάβαινε, δεν μου ζήτησε ποτέ να φύγω νωρίτερα. Έτσι έχω μάθει από εκείνον, να παλεύω μέχρι το τέλος.

«Η οικογένεια ήταν ενωμένη, όπως πάντα, αλλά σε τέτοιες στιγμές δένεσαι ακόμη περισσότερο. Με συγκίνησε η στήριξη του κόσμου. Ίσως την περίμενα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι χάρηκα – ήταν πολύ βαριά στιγμή. Όμως δείχνει τι άφησε πίσω του.

Στην καθημερινότητα ξεχνάμε τους γονείς μας. Νομίζουμε ότι θα είναι πάντα εκεί. Πρέπει να υπάρχει επικοινωνία. Αυτή είναι η ουσία. Και ίσως το πιο σημαντικό, την ικανότητα να ξεπερνάς τις απογοητεύσεις. Στο ποδόσφαιρο αυτό συμβαίνει συνέχεια. Πρέπει να συνεχίζεις».

Για την καριέρα του Μιρτσέα Λουτσέσκου:

«Έχτισε μια τεράστια καριέρα, βήμα-βήμα. Κέρδισε τίτλους, έχασε αγώνες, βοήθησε ανθρώπους. Αυτό που με πονάει είναι ότι δεν ξέρω αν πρόλαβε να δει όλη αυτή την εικόνα, το πόσο σπουδαία ήταν η διαδρομή του. Οι τελευταίοι μήνες ήταν δύσκολοι, με νοσοκομεία και πίεση. Ίσως το ένιωθε, αλλά δεν ξέρω αν πρόλαβε να το χαρεί».

Για τον ΠΑΟΚ:

«Εγώ είμαι εδώ, στον ΠΑΟΚ. Είναι το σπίτι μου. Εδώ έχω ζήσει τεράστιες στιγμές και επιτυχίες.

Ο ΠΑΟΚ πρέπει να φτάσει στο Champions League. Είναι το επόμενο βήμα. Η ομάδα έχει εξελιχθεί, βρίσκεται συνεχώς ψηλά».