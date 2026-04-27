Η Chery αποκάλυψε επίσημα το Tiggo X στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου, τοποθετώντας το ως ένα έξυπνο πολυτελές SUV,μια ναυαρχίδα με υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, δυνατότητες εκτός δρόμου και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

H Chery συνεχίζει την αναδιάρθρωση της γκάμας της, μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του Tiggo 7L και τις συνεχείς αναβαθμίσεις σε όλη την οικογένεια Tiggo. Επίσης, εισέρχεται σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική κατηγορία SUV , η οποία κυριαρχείται ολοένα και περισσότερο από plug-in υβριδικά μοντέλα μεγάλων κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών.

Tο μοντέλο έχει μήκος 5.050 mm, πλάτος 1.960 mm και ύψος 1.800 mm, με μεταξόνιο 2.950 mm. Διαθέτει διάταξη τριών σειρών, επτά θέσεων.

Το Tiggo X τροφοδοτείται από το υβριδικό σύστημα της Chery με συνδυασμένη ισχύ 476 ίππων και μέγιστη ροπή 630 Nm.

Προσφέρει επιλογές κινητήρα εσωτερικής καύσης 1.5T και 2.0T σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο 8 ταχυτήτων.

Η plug-in υβριδική έκδοση προσφέρει εκτιμώμενη αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 200 χλμ. και συνδυαστική αυτονομία που υπερβαίνει τα 1.500 χλμ. σε μικτές συνθήκες οδήγησης.