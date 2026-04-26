Το νέο Seal 08, αποτελεί βασικό κομμάτι της στρατηγικής «Ocean 8 Series Dual Flagship» που παρουσίασε η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία στα τέλη του 2025.

Εκανε την εμφάνισή του στην Κίνα, με συνδυασμένη μέγιστη ισχύ 480 kW (643 hp) και αυτονομία έως και 900 km. Θα εισέλθει στην αγορά φέτος με φιλοδοξίες για παγκόσμια αγορά.

Το BYD Sealion 08 είναι ένα ναυαρχίδα μοντέλο της σειράς Ocean της μάρκας. Υιοθετεί την ξεχωριστή σχεδιαστική γλώσσα Marine Aesthetics, με επιμήκεις προβολείς και απαλές γραμμές αμαξώματος.

Το Sealion 08 προσφέρει δύο παραλλαγές εσωτερικής διάταξης για πέντε και έξι θέσεις. Το αυτοκίνητο υιοθετεί επίσης την τελευταία τεχνολογία της BYD που είχε παρουσιαστεί προηγουμένως στο crossover BYD Great Tang .