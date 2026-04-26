Η Ουκρανία τιμά σήμερα την 40η επέτειο από την πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ, με σειρά εκδηλώσεων μνήμης στον χώρο του πρώην πυρηνικού σταθμού στη βόρεια χώρα, εκεί όπου σημειώθηκε το τραγικό ατύχημα το 1986.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παραστεί στην κεντρική τελετή που θα πραγματοποιηθεί εντός της ζώνης αποκλεισμού. Εξαιτίας της συνεχιζόμενης από το 2022 ρωσικής εισβολής και της εγγύτητας του Τσερνόμπιλ στη Λευκορωσία, στενή σύμμαχο της Μόσχας, έχουν τεθεί σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας προγραμματίζονται εκδηλώσεις για να τιμηθεί η μνήμη των θυμάτων της πυρηνικής τραγωδίας. Περιλαμβάνουν τήρηση λεπτών σιγής, εκθέσεις, συναυλίες, προβολές ταινιών και καταθέσεις στεφάνων.

Εκδηλώσεις και πέραν της Ουκρανίας

Αντίστοιχες τελετές μνήμης θα πραγματοποιηθούν και στη Λευκορωσία, τη Ρωσία και άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες. Εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες από όλη τη Σοβιετική Ένωση είχαν τότε σταλεί στο Τσερνόμπιλ για να περιορίσουν τη ραδιενεργό μόλυνση που εξαπλωνόταν.

Το χρονικό της καταστροφής

Στις 26 Απριλίου 1986, μια δοκιμή στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, στην τότε Σοβιετική Δημοκρατία της Ουκρανίας, ξέφυγε από τον έλεγχο. Ο αντιδραστήρας αριθμός τέσσερα υπέστη καταστροφική βλάβη, απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα.

Τα ραδιενεργά νέφη εξαπλώθηκαν σε τμήματα της βόρειας και της δυτικής Ευρώπης, με τη Λευκορωσία και τη δυτική Ρωσία να πλήττονται περισσότερο. Ο κατεστραμμένος αντιδραστήρας συνέχισε να εκπέμπει ραδιενέργεια για μήνες μετά το ατύχημα.

Ειδικοί εκτιμούν ότι οι θάνατοι που σχετίζονται με την καταστροφή ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες. Πάνω από 100.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τη ζώνη αποκλεισμού των 30 χιλιομέτρων γύρω από τον σταθμό, ο οποίος πλέον έχει τεθεί οριστικά εκτός λειτουργίας.