Η Ουκρανία τιμά σήμερα την 40η επέτειο από την πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ, με σειρά εκδηλώσεων μνήμης στον χώρο του πρώην πυρηνικού σταθμού στη βόρεια χώρα, εκεί όπου σημειώθηκε το τραγικό ατύχημα το 1986.

FILE PHOTO: Aerial view of the Chernobyl nuclear power plant’s fourth reactor, in this May 1986 file photo. Chernobyl’s Number Four reactor caught fire and exploded in April 1986, sending a radioactive cloud of dust over Ukraine, Belarus, Russia and other parts of Europe. REUTERS/File Photo

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παραστεί στην κεντρική τελετή που θα πραγματοποιηθεί εντός της ζώνης αποκλεισμού. Εξαιτίας της συνεχιζόμενης από το 2022 ρωσικής εισβολής και της εγγύτητας του Τσερνόμπιλ στη Λευκορωσία, στενή σύμμαχο της Μόσχας, έχουν τεθεί σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

FILE PHOTO: Trucks with concrete wait for unloading at the construction site of the concrete sarcophagus at the Chernobyl nuclear power plant’s fourth reactor, in this October 1986 file photo. Chernobyl’s Number Four reactor caught fire and exploded in April 1986, sending a radioactive cloud of dust over Ukraine, Belarus, Russia and other parts of Europe. REUTERS/File Photo

Στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας προγραμματίζονται εκδηλώσεις για να τιμηθεί η μνήμη των θυμάτων της πυρηνικής τραγωδίας. Περιλαμβάνουν τήρηση λεπτών σιγής, εκθέσεις, συναυλίες, προβολές ταινιών και καταθέσεις στεφάνων.

FILE PHOTO: Workers at Chernobyl nuclear power plant hold a banner reading “We shall fulfil the government’s goal” as they pose for a picture in front of the plant’s fourth reactor after covering it with the first layer of its concrete sarcophagus, in this November 1986 file photo. Chernobyl’s Number Four reactor caught fire and exploded in April 1986, sending a radioactive cloud of dust over Ukraine, Belarus, Russia and other parts of Europe. REUTERS/File Photo

Εκδηλώσεις και πέραν της Ουκρανίας

Αντίστοιχες τελετές μνήμης θα πραγματοποιηθούν και στη Λευκορωσία, τη Ρωσία και άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες. Εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες από όλη τη Σοβιετική Ένωση είχαν τότε σταλεί στο Τσερνόμπιλ για να περιορίσουν τη ραδιενεργό μόλυνση που εξαπλωνόταν.

Το χρονικό της καταστροφής

Στις 26 Απριλίου 1986, μια δοκιμή στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, στην τότε Σοβιετική Δημοκρατία της Ουκρανίας, ξέφυγε από τον έλεγχο. Ο αντιδραστήρας αριθμός τέσσερα υπέστη καταστροφική βλάβη, απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα.

Τα ραδιενεργά νέφη εξαπλώθηκαν σε τμήματα της βόρειας και της δυτικής Ευρώπης, με τη Λευκορωσία και τη δυτική Ρωσία να πλήττονται περισσότερο. Ο κατεστραμμένος αντιδραστήρας συνέχισε να εκπέμπει ραδιενέργεια για μήνες μετά το ατύχημα.

Ειδικοί εκτιμούν ότι οι θάνατοι που σχετίζονται με την καταστροφή ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες. Πάνω από 100.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τη ζώνη αποκλεισμού των 30 χιλιομέτρων γύρω από τον σταθμό, ο οποίος πλέον έχει τεθεί οριστικά εκτός λειτουργίας.

