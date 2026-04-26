Πανικός επικράτησε σε πτήση της Swiss Air από το Νέο Δελχί προς τη Ζυρίχη, όταν ο πιλότος αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το αεροσκάφος και να ζητήσει επείγουσα εκκένωση, λόγω φωτιάς στον κινητήρα.

Σύμφωνα με τις αρχές της Ινδίας, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στον διάδρομο απογείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου «Ίντιρα Γκάντι» στο Νέο Δελχί, κατά τη διάρκεια της πτήσης LX147 με προορισμό τη Ζυρίχη.

#Watch | CNBC-TV18 has accessed the videos from a passenger on board the #SwissAir #Delhi–#Zurich flight SWR146, which aborts take off due to engine failure Runway 28 at Delhi airport remained blocked for an extended period. Passengers were evacuated using #emergency slides. 4… pic.twitter.com/EtouYQpOSr — CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) April 26, 2026

Όπως αναφέρει η ελβετική εφημερίδα Blick, το αεροσκάφος τύπου Airbus A330-300 σταμάτησε την τροχοδρόμηση, ενώ οι επιβάτες εκκένωσαν την καμπίνα μέσα σε συνθήκες έντονου πανικού. Ένας από τους κινητήρες φέρεται να παρουσίασε βλάβη και να τυλίχθηκε στις φλόγες, γεγονός που οδήγησε το πλήρωμα στην άμεση διακοπή της απογείωσης.

#Watch | CNBC-TV18 has accessed the videos from a passenger on board the #SwissAir #Delhi–#Zurich flight SWR146, which aborts take off due to engine failure Runway 28 at Delhi airport remained blocked for an extended period. Passengers were evacuated using #emergency slides. 4… pic.twitter.com/EtouYQpOSr — CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) April 26, 2026

Μαρτυρίες επιβατών

«Το αεροσκάφος είχε ήδη αρχίσει την ώθηση απογείωσης, όταν ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και σταματήσαμε απότομα», δήλωσε επιβάτης στη Blick. Κατά τη διαδικασία εκκένωσης, αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας του πανικού που επικράτησε.

Όσοι δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν τις διασωστικές τσουλήθρες, απομακρύνθηκαν μέσω ειδικής σκάλας. Συνολικά, στο αεροσκάφος επέβαιναν 228 επιβάτες, ανάμεσά τους τέσσερα μικρά παιδιά.

Άλλος επιβάτης περιέγραψε ότι «η πτήση παρέμεινε ακινητοποιημένη για περίπου δέκα λεπτά μέσα στο σκοτάδι» πριν δοθεί η εντολή εκκένωσης. «Όλοι πρέπει να βγουν έξω», ακούστηκε ξαφνικά, προκαλώντας αναστάτωση, όπως ανέφερε.

Σε ανάρτησή του στο X, τρίτος επιβάτης έγραψε: «Λίγα δευτερόλεπτα πριν από την απογείωση είδα σπινθήρες από το παράθυρο. Ο πιλότος ακύρωσε την απογείωση και περιμέναμε περίπου δέκα λεπτά ενώ οι πυροσβέστες έριχναν νερό. Ξαφνικά μας ζήτησαν να εγκαταλείψουμε το αεροπλάνο».

Ανακοίνωση της Swiss Air

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Michael Pelzer, επιβεβαίωσε το περιστατικό, αναφέροντας ότι έξι επιβάτες υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες. Η Swiss Air διαβεβαίωσε πως τα στελέχη της εργάζονται εντατικά για την εξεύρεση άμεσων λύσεων ώστε να συνεχιστεί το ταξίδι των επιβατών.

Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, πολλοί επιβάτες έκαναν λόγο για «χάος» μετά το συμβάν. «Πέντε ώρες μετά την εκκένωση, δεν υπάρχει ούτε ένας υπάλληλος της Swiss εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από αυτούς.