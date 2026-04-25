Σοκ και έντονο προβληματισμό προκαλεί ο άγριος ξυλοδαρμός του 20χρονου γιου του γνωστού ποινικολόγου Νίκου Ρουσσόπουλου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (24/4) σε μεζεδοπωλείο στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση φαίνεται να είχε οργανωμένο χαρακτήρα. Ομάδα περίπου 12 ατόμων, φορώντας κράνη και κουκούλες για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους, προσέγγισε τον νεαρό μέσα στο κατάστημα. Όπως αναφέρεται, πριν ξεκινήσει η επίθεση, οι δράστες φέρονται να τον ρώτησαν, αν είναι ο γιος του Νίκου Ρουσσόπουλου. Η ερώτηση αυτή ενισχύει το ενδεχόμενο, η ενέργεια να ήταν στοχευμένη.

Αμέσως μετά την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του, ο 20χρονος δέχθηκε σφοδρή επίθεση με αλλεπάλληλα χτυπήματα. Από τον ξυλοδαρμό τραυματίστηκε σοβαρά, κυρίως στο κεφάλι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται για προσχεδιασμένη ενέργεια. Φωτογραφίες-ντοκουμέντο που κυκλοφόρησαν, αποτυπώνουν τα τραύματα του νεαρού, προκαλώντας σοκ στην κοινή γνώμη.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της βίας στο κέντρο της Αθήνας, με τις εικόνες και τις μαρτυρίες να εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια στους δημόσιους χώρους.