Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, ο οποίος θρηνεί για το παιδί που έχασε και εκφράζει τον ανείπωτο πόνο του για τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον θάνατό της.

Παράλληλα, ξεσπά για τις ανυπόστατες φήμες που -όπως λέει- προσβάλλουν τη μνήμη της κόρης του. «Έφυγε ένα παιδάκι, ένα λουλούδι, ένα μπουμπούκι, ένα ευγενικό παιδί, ένα μορφωμένο παιδί, ένα χαρισματικό παιδί και λένε ό, τι ψέμα χειρότερο μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Δηλαδή δημιουργούν πράγματα που έχω τρελαθεί, δεν ξέρω πώς να αντιδράσω για τέτοια πράγματα» είπε μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο πατέρας της 19χρονης ζητά να δει το περιεχόμενο του USB με τα στοιχεία από την προσωπική ζωή της κόρης του, το οποίο φέρεται να έχει παραδώσει στις Αρχές ο 23χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατό της φίλος της. Όπως δηλώνει, επιθυμεί να ενημερωθεί πλήρως, για όσα αφορούν τη Μυρτώ. «Να τα βγάλουν έξω, στην επιφάνεια, να τα δω κι εγώ. Γιατί εγώ το παιδί μου το είχα 24 ώρες σε παρακολούθηση. Να μου βάλουν τα στικάκια να τα δω. Και το παιδί μας το είχαμε να μην του λείψει τίποτα. Είμαστε τώρα όλη την ημέρα πάνω στον τάφο του παιδιού μας. Και εκεί που είμαστε τώρα, πέρασε μια κυρία εκεί πέρα και λέει “ακούμε αυτά, κι αυτά, κι αυτά, κι αυτά, κι αυτά”. Λίγο ντροπή δεν υπάρχει;» λέει.

Ο πατέρας της 19χρονης επιμένει, ότι επιχειρήθηκε να γίνει η κόρη του στόχος κυκλώματος. Παράλληλα, αντικρούει τους ισχυρισμούς του 66χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε επικοινωνία με τη Μυρτώ. Οι καταθέσεις συνεχίζονται, σύμφωνα με το περιβάλλον της 19χρονης, με μία 16χρονη που φέρεται να βρισκόταν στην παρέα που ήταν στο δωμάτιο 10 του καταλύματος στο Αργοστόλι το μοιραίο βράδυ. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, για να ρίξουν φως στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.