Μετανιωμένος δηλώνει ο 20χρονος που μαχαίρωσε θανάσιμα τον 27χρονο ερωτικό αντίζηλό του στο στήθος, μέσα σε πάρκο στον Άγιο Δημήτριο, ωστόσο στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν, ότι είχε σχεδιάσει προσεκτικά κάθε του κίνηση.

«Είμαι συντετριμμένος και νιώθω θλίψη για ό,τι συνέβη. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη και να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του θύματος. Δεν είχα σκοπό να τον τραυματίσω θανάσιμα. Όταν κατάλαβα τι είχε συμβεί, έπαθα νευρικό κλονισμό και προσπάθησα να αυτοκτονήσω», είπε στην προανακριτική του απολογία στους αστυνομικούς.

Η πρώην σύντροφός του, μιλώντας αποκλειστικά στο MEGA, περιγράφει τον ευέξαπτο χαρακτήρα του και αποκαλύπτει ότι συχνά επιδείκνυε το μαχαίρι με το οποίο τελικά αφαίρεσε τη ζωή του θύματος. «Απέφευγα πάρα πολύ να του μιλάω για κάποιο αγόρι. Ήταν ζηλιάρης αρκετά. Το μαχαίρι αυτό μου το είχε δείξει πάρα πολλές φορές, του άρεσε πάρα πολύ, του το είχε κάνει ένας φίλος του δώρο».

Η μοιραία νύχτα στο Πάρκο Ασυρμάτου

Σύμφωνα με την ανατριχιαστική περιγραφή του 21χρονου φίλου του που βρισκόταν μαζί του το βράδυ του εγκλήματος, όλα συνέβησαν σε δευτερόλεπτα: «Άκουσα τον Κ. να φωνάζει “ποιον θα γ@@ς ρε;”. Γύρισα και άρχισα να τρέχω προς το μέρος τους, δεν πρόλαβα, ξαφνικά ο Κ. έβγαλε από την αριστερή τσέπη του τζιν που φόραγε ένα μεγάλο μαχαίρι, σαν τα κρητικά, το οποίο είχε άσπρη λαβή και το κάρφωσε στην καρδιά του θύματος. Αμέσως το θύμα άρχισε να τρέχει προς την είσοδο του πάρκου και να πέφτει μετά από λίγα μέτρα».

Μετά τη δολοφονία, ο δράστης επέστρεψε στο σπίτι του, άλλαξε ρούχα και έκρυψε το φονικό όπλο στην ταράτσα της πολυκατοικίας, πριν συνεχίσει τη βραδιά του με φίλους και την κοπέλα του στην Παραλιακή. «Αφού έγινε το κακό, ανέβηκα με το ασανσέρ στον 5ο όροφο της πολυκατοικίας. Βγήκα στην ταράτσα όπου είναι οι ηλιακοί και έβαλα το μαχαίρι πίσω από κάτι καλύμματα. (…) Το είχα σκουπίσει και μετά του έριξα λίγο νερό», είπε ο καθ’ ομολογίαν δράστης.

Οι αποκαλύψεις της συντρόφου και η στάση του μετά το έγκλημα

Η 20χρονη σύντροφός του περιέγραψε στους αστυνομικούς πως λίγη ώρα μετά τη δολοφονία, ο δράστης συμπεριφερόταν σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. «Αφού πέρασε η ώρα του ραντεβού, μου έστειλε μήνυμα ο Κ. και μου είπε “τον γ@@σα”. Τον ρώτησα τι εννοεί και μου είπε “τίποτα, δεν ήρθε ποτέ στο ραντεβού”. (…) Λίγο αργότερα τον πήρε τηλέφωνο ένας φίλος του και του είπε, ότι κάποιος είχε πεθάνει στο πάρκο του Ασυρμάτου. Αυτός τρελάθηκε τότε και άρχισε να λέει “τι έχω κάνει”».

Η φίλη της κοπέλας αποκάλυψε, ότι ο 20χρονος είχε τραβήξει φωτογραφία με το μαχαίρι, ενώ πάνω του υπήρχε αίμα. «Ο Κ. μας έδειξε και σε φωτογραφία από το κινητό του το μαχαίρι, με το οποίο είχε μαχαιρώσει τον Θεόφιλο. Το είδα και ήταν γεμάτο αίματα».

Η συνέχεια της υπόθεσης

Η δίκη των τριών συλληφθέντων που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία έχει οριστεί για τη Δευτέρα (27/4). Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους, ενώ ο 20χρονος δράστης έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη (28/4).