Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, το μοιραίο βράδυ της Τετάρτης (22/4), μέσα από την κατάθεση της 20χρονης συντρόφου του καθ’ ομολογίαν δράστη. Η νεαρή γυναίκα περιέγραψε στις αρχές τις δραματικές στιγμές πριν και μετά το φονικό στο πάρκο του Ασυρμάτου.

Στην κατάθεσή της, η 20χρονη ανέφερε: «Χθες μου έστειλε μήνυμα ο Κ., περίπου στις 19:30 και μου είπε ότι θα συναντήσει το Θεόφιλο στις 21:00 στο πάρκο του Ασυρμάτου για να μιλήσουν. Εγώ του είπα ότι δεν χρειάζεται αλλά αυτοί το είχαν κανονίσει. Αφού πέρασε η ώρα του ραντεβού, μου έστειλε μήνυμα ο Κ. και μου είπε “τον γ@@α”. Τον ρώτησα τι εννοεί και μου είπε ότι δεν ήρθε ποτέ στο ραντεβού και εγώ του είπα ότι είναι καλύτερα να μην ασχοληθείς ξανά μαζί του».

Στη συνέχεια περιγράφει τη συνάντηση που ακολούθησε μεταξύ των τεσσάρων ατόμων. «Περίπου στις 21:30 ήρθε στο σπίτι μου ο Κ. με έναν φίλο του, ομοίως Κ. στο όνομα, με ένα αυτοκίνητο Honda των γονιών του, για να πάμε βόλτα. Πήγαμε με το αυτοκίνητο από την Ηλιούπολη και πήρα μαζί μου φίλη μου που την λένε Β. και ξεκινήσαμε για Γλυφάδα. Στη διαδρομή, όλη την ώρα, ρωτούσα αν έχει γίνει κάτι με τον Θεόφιλο, γιατί κάτι δεν μου άρεσε και αυτοί μου απαντούσαν, ότι δεν εμφανίστηκε ποτέ ο Θεόφιλος στο ραντεβού».

Όταν επέμεινε να μάθει τι είχε συμβεί, ο 20χρονος, σύμφωνα με την ίδια, της αποκάλυψε μόνο μέρος της αλήθειας, υποστηρίζοντας πως δεν γνώριζε ότι είχε σκοτώσει το θύμα. «Μου είπε ότι μαχαίρωσε τον Θεόφιλο, όχι όμως ότι τον σκότωσε. Μπορεί πράγματι να μην το ήξερε ούτε ο ίδιος, γιατί λίγο αργότερα τον πήρε τηλέφωνο ένας φίλος του και του είπε ότι κάποιος είχε πεθάνει στο πάρκο Ασυρμάτου. Αυτός τότε τρελάθηκε και άρχισε να λέει “τι έχω κάνει, τι έχω κάνει”. Πραγματικά, δηλαδή, τότε θα έπρεπε να το άκουσε για πρώτη φορά. Ίσως πίστευε, ότι απλά είχε τραυματίσει τον Θεόφιλο».

Η δεύτερη συνάντηση και οι ώρες μετά το έγκλημα

Η 20χρονη περιέγραψε ακόμη, ότι ακολούθησε δεύτερη συνάντηση, αυτή τη φορά σε ξενοδοχείο της Αργυρούπολης. «Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο στην Αργυρούπολη, το οποίο είχε κανονίσει ο Κ. Ήμασταν οι τέσσερίς μας. Εγώ καθόμουνα στο μπαλκόνι και δεν μιλούσα. Δεν μπορούσα να πιστέψω τι είχε γίνει. Ο Κ. έλεγε συνέχεια ‘”τι έχω κάνει” και πετούσε κάτι κουβέντες για αυτοκτονία. Γενικά επικρατούσε μία άθλια κατάσταση. Σ’ αυτή την κατάσταση μείναμε μέχρι το πρωί και έφυγα απ’ το ξενοδοχείο στις 06:00 η ώρα. Ο Κ. πήγε με τον άλλο Κ. στη δουλειά. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έκανε. Ο Θεόφιλος δεν άξιζε να έχει τέτοιο τέλος».

Η 20χρονη, η οποία συνελήφθη για υπόθαλψη εγκληματία, αφέθηκε ελεύθερη μέχρι να δικαστεί στο Αυτόφωρο την ερχόμενη Δευτέρα.