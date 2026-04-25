Ιράν και ΗΠΑ βρίσκονται εκ νέου σε πορεία αντιπαράθεσης, καθώς η Τεχεράνη εξέδωσε αυστηρές προειδοποιήσεις, δηλώνοντας ότι θα απαντήσει στρατιωτικά αν συνεχιστεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών. Το Ιράν χαρακτήρισε τις ενέργειες των ΗΠΑ ως πράξεις «πειρατείας», ενώ την ίδια ώρα οι συγκρούσεις στον Λίβανο παραμένουν ενεργές, παρά την παράταση της εκεχειρίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Πακιστάν ο Αμπάς Αραγτσί εξέφρασε τις ιρανικές επιφυλάξεις επί των αμερικανικών απαιτήσεων.

«Αν οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ συνεχίσουν τον αποκλεισμό και επιμείνουν στις πράξεις ληστείας και πειρατείας στην περιοχή, θα πρέπει να ξέρουν ότι εκτίθενται σε μία απάντηση των ισχυρών ιρανικών ενόπλων δυνάμεων», αναφέρει το αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επισημαίνεται ακόμη: «Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι και παρακολουθούμε τις ενέργειες και τις κινήσεις των εχθρών μας».

Διπλωματικές επαφές στο Πακιστάν

Την ίδια στιγμή, στο Ισλαμαμπάντ, πακιστανική πηγή ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, παρέδωσε στους πακιστανούς αξιωματούχους τις διαπραγματευτικές θέσεις της Τεχεράνης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Ιρανός υπουργός εξέφρασε τις ιρανικές επιφυλάξεις επί των αμερικανικών απαιτήσεων.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ δημοσίευσε ενημέρωση στο X μετά τις συνομιλίες του με τον Αμπάς Αραγτσί, σημειώνοντας: «Είχαμε μια πολύ θερμή και εγκάρδια ανταλλαγή απόψεων για την τρέχουσα περιφερειακή κατάσταση. Συζητήσαμε επίσης θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Πακιστάν-Ιράν».

Was pleased to meet H.E. Seyed Abbas Araghchi, Foreign Minister of Iran, and his delegation in Islamabad today. Had a most warm, cordial exchange of views on the current regional situation. We also discussed matters of mutual interest, including the further strengthening of… pic.twitter.com/ZGLQNuGOK6 — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 25, 2026

Η ανάρτηση αυτή ακολούθησε δηλώσεις του αναπληρωτή πρωθυπουργού του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, ο οποίος ανέφερε ότι η συνάντηση μεταξύ Σαρίφ και Αραγτσί «διήρκεσε περίπου δύο ώρες». Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με την ίδια πηγή, τόνισε τη σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και πέρα από αυτήν.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί και η ιρανική αντιπροσωπεία αναχώρησαν από το Πακιστάν έπειτα από συνομιλίες, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν θα δεχθεί «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο εκπρόσωπός του Ισμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε μέσω του Χ ότι καμία συνάντηση δεν έχει προγραμματισθεί ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και ότι οι ιρανικές θέσεις θα διαβιβασθούν στην αμερικανική πλευρά μέσω των πακιστανών μεσολαβητών.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι δύο αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα ταξιδέψουν για το Πακιστάν σήμερα.

Κλιμάκωση στον Λίβανο

Παράλληλα, η ένταση παραμένει αυξημένη στον Λίβανο. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα (25/4/2026) σε ισραηλινές επιθέσεις στον νότο, παρά την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

«Δύο πλήγματα του ισραηλινού εχθρού, εναντίον ενός φορτηγού και μίας μηχανής, στην κοινότητα Γιαμόρ αλ-Σακίφ, στην επαρχία Ναμπατίγια, προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων», αναφέρει η ανακοίνωση του λιβανικού υπουργείου Υγείας.

Την προηγούμενη ημέρα, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον Λίβανο, στην πιο φονική ημέρα μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη αστάθεια στην περιοχή.

Πληροφορίες από BBC, Reuters