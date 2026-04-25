Ενώπιον σοβαρών προκλήσεων βρίσκονται οι αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη και όλο τον κόσμο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι μεγάλες αυξήσεις στα εισιτήρια που προκαλούνται από το άλμα των τιμών του πετρελαίου από τη μια και οι προειδοποιήσεις για επάρκεια σε αεροπορικά καύσιμα από την άλλη, έχουν δημιουργήσει φόβους για ανώμαλη «προσγείωση» σε δρομολόγια και σε κέρδη.

Ηδη αερομεταφορείς από την Ευρώπη μέχρι την Ασία ανακοινώνουν παροπλισμούς αεροσκαφών, ακυρώσεις δεκάδων χιλιάδων πτήσεων που χαρακτηρίζονται ως λιγότερο κερδοφόρες και ανατιμήσεις στα κόστη.

Είναι ενδεικτικό ότι στην Ευρώπη ένα βαρέλι καυσίμου για αεροσκάφη τζετ που πωλούνταν προς 95 δολάρια πριν απ’ τον πόλεμο, έφτασε να ξεπερνά τα 200 δολάρια μέσα στον Μάρτιο και να διαμορφώνεται σήμερα ελαφρά πιο κάτω από τα επίπεδα αυτά.

Η κατανάλωση στην Ευρώπη

Τα κόστη που μαζεύονται είναι μεγάλα, αφού η Ευρώπη κατανάλωνε ανά χώρα περίπου 32.000 βαρέλια αεροπορικού καυσίμου την ημέρα. Η Ελλάδα βρισκόταν λίγο πιο κάτω από τον μέσο όρο αυτό, στα 31.690 βαρέλια ημερησίως σύμφωνα με στοιχεία της The Global Economy για το 2022. Πρωταθλήτρια ήταν η Γερμανία με κατανάλωση σχεδόν 200.000 βαρελιών καυσίμων για αεροσκάφη τζετ την ημέρα και ακολουθούσε η Γαλλία με 142.000 βαρέλια, η Ισπανία με 127.000 βαρέλια, η Ιταλία με 80.350 βαρέλια και η Ολλανδία με 67.000 βαρέλια. Αχτίδα φωτός πάντως για τις αεροπορικές αποτελεί η αύξηση κρατήσεων σε ορισμένα δρομολόγια προς την Ευρώπη από ασιατικές κυρίως εταιρείες, αφού επιβάτες τους επιλέγουν τη Γηραιά Ηπειρο αντί των οικονομικών κέντρων και τουριστικών της Μέσης Ανατολής που προτιμούσαν πριν από τον πόλεμο.

Καμπανάκι από Lufthansa

Τα παραδείγματα των προκλήσεων είναι χαρακτηριστικά. Μόνο η Lufthansa βάζει τέλος μέχρι τον Οκτώβριο στο δίκτυό της σε 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων, με στόχο να εξοικονομήσει καύσιμα άνω των 40.000 μετρικών τόνων, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Αυτό έγινε μετά τον διπλασιασμό των τιμών που ακολούθησε την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Η κίνηση αυτή ακολουθεί την απόφαση της εταιρείας να αποσύρει και τα 27 αεροσκάφη της θυγατρικής της CityLine λόγω αύξησης τιμών καυσίμων και προκλήσεων στην επάρκεια σε αεροπορικά καύσιμα.

Ράλι τιμών εισιτηρίων

Τα προβλήματα στον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο λόγω των προβλημάτων στα Στενά του Ορμούζ έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους για τις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων από την Ευρώπη που ξεπερνά τα 100 δολάρια για κάθε επιβάτη, και αυτό προκαλεί υψηλότερες τιμές εισιτηρίων, σύμφωνα με μελέτη της ομάδας Transport & Environment (T&E) που επικαλείται το Reuters.

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων αεριωθούμενων έχει αυξήσει το μέσο κόστος καυσίμων κατά 88 ευρώ (104 δολάρια) για κάθε επιβάτη σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων που αναχωρούν από την Ευρώπη και κατά 29 ευρώ σε πτήσεις εντός Ευρώπης, ανέφερε η T&E.

Η ανάλυση της εταιρείας συνέκρινε τις τιμές από τις 16 Απριλίου, με εκείνες λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου. Τα καύσιμα αεριωθούμενων για πτήση από τη Βαρκελώνη στο Βερολίνο θα ήταν 26 ευρώ ακριβότερα ανά επιβάτη, ενώ ένα ταξίδι από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη θα κόστιζε 129 ευρώ περισσότερα από πριν σε καύσιμα, εκτιμά η T&E.

Στελέχη αεροπορικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Lufthansa, Ryanair και Air France-KLM, δήλωσαν τον Μάρτιο ότι είναι πιθανό να μετακυλίσουν το υψηλότερο κόστος καυσίμων στους καταναλωτές εάν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό μακροπρόθεσμα.

Η T&E επεσήμανε ότι με βάση τους υπολογισμούς της το επιπλέον κόστος από την αύξηση της τιμής των καυσίμων ήταν πολύ μεγαλύτερο από το κόστος που αντιμετωπίζουν οι αεροπορικές εταιρείες από τη συμμόρφωση με τις πολιτικές της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή.