Σφοδρή αντιπαράθεση σεισμολόγων ξέσπασε το Σάββατο (25/4) σχετικά με το ενδεχόμενο ισχυρής δόνησης στον Κορινθιακό Κόλπο, με αφορμή την εκτίμηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου, ότι ένας σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ θα μπορούσε να σημειωθεί μέσα στα επόμενα ένα έως τρία χρόνια.

Η εκτίμηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Άκη Τσελέντη, ο οποίος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να κατονομάσει τον συνάδελφό του, χαρακτήρισε τις προβλέψεις αυτές «σεισμολογικό μπαρμπούτι». Ο ίδιος υποστήριξε, ότι τέτοιες δηλώσεις προκαλούν αδικαιολόγητο πανικό, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές της χώρας. Η διαμάχη ξέσπασε λίγο μετά τη σεισμική δόνηση των 5,5 Ρίχτερ που σημειώθηκε ανοιχτά της Κρήτης την Παρασκευή (24/4).

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η σεισμολογία δεν στηρίζεται αποκλειστικά σε στατιστικά δεδομένα, αλλά σε ένα σύνολο παρατηρήσεων και μετρήσεων. Ανέφερε, μεταξύ άλλων, τη σημασία των δορυφορικών δεδομένων, των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων, του ραδονίου και των μεταβολών σε υδρολογικά στοιχεία για την επιστημονική προσέγγιση του φαινομένου.

Η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη

«ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ

«ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ»

Από εχθές έχει προκληθεί πανικός σε πολλές τουριστικές περιοχές της χώρας για επερχόμενο ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ. Έχω λάβει και εγώ δεκάδες μηνύματα από τρομοκρατημένους πολίτες και από επιχειρηματίες του τουρισμού. Έχω να πω τα παρακάτω:

Δεν επιτρέπεται να έχουμε σε καθεστώς πανικού τον πολίτη ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ γιατί ο «προγνώστης» αναφέρει ΑΟΡΙΣΤΑ σε 1,2,3…. Χρόνια. Αν τα επιστημονικά δεδομένα που έχει μελετήσει συγκλίνουν για ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ, ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ, να ενημερώσει την αρμόδια Εθνική Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου και τον ΟΣΠ και να μην πετά ένα πυροτέχνημα στον αέρα, ξεσηκώνοντας τον απλό πολίτη.

Να σέβεται την τουριστική περίοδο και να μην καταστρέφει τον τουρισμό των περιοχών. Οι τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ.) κινδυνεύουν να πάθουν μεγάλη ζημιά.

Αν δει κανείς τον χάρτη της σεισμικότητας της χώρας, κάπου θα πέσει μέσα, και μετά θα βγει να πει «Δοξάστε με!».

Ευθύνονται τα ΜΜΕ που προβάλουν έντονα τέτοιες σεισμικές καταστροφολογίες γιατί «πουλάνε».

Το να χρησιμοποιώ τέτοιες επιπόλαιες εκ του ασφαλούς εκτιμήσεις για να προβληθώ στα κανάλια με υφάκι ειδικού είναι αντιδεοντολογικό. Η σεισμολογία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, αλλά οι εκτιμήσεις επερχόμενων σεισμών συνδυάζονται ΚΑΙ με άλλες μεθόδους π.χ. δορυφορικές παρατηρήσεις, ηλεκτρομαγνητικά σήματα (π.χ. ΒΑΝ), θερμοκρασία και στάθμη νερού στα πηγάδια, ραδόνιο κλπ.

Για παράδειγμα για Ανατ. Κορινθιακό έχουμε τοποθετήσει όταν ήμουν Διευθυντής στο Γεωδυναμικό.

Α) 30 επιπλέον σεισμογράφους

Β) σταθμούς μέτρησης ραδονίου

Γ) ΒΑΝ

Δ) μετρητές παλίρροιας

Ε) παρακολούθηση με δορυφόρο μετατόπισης κοντά σε ρήγματα

Δεν είναι Ζάρια;

Τελικά η ΑΟΡΙΣΤΗ στατιστικολογιστική εκτίμηση επερχόμενου σεισμού σαν ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ μου φαίνεται.

Παρατήρηση:

είναι απαράδεκτο τον τελευταίο καιρό η πολιτεία (Υπουργείο Παιδείας/Κεραμέως) να σταματά τη στοιχειώδη χρηματοδότηση μερικών χιλιάδων ευρώ, οδηγώντας στο κλείσιμο σταθμών ΒΑΝ.

Ίσως ξοδεύοντας εκατοντάδες χιλιάδες για ανακαινίσεις γραφείων Υπουργών με ακριβά έπιπλα και χαλιά ή η επιδότηση μερικών φαιδρών καλλιτεχνών για εκδηλώσεις είναι πιο ωφέλιμο…

(**) Ένα από τα πολλά μηνύματα που έλαβα

«Καλημέρα σας κύριε καθηγητά. Ναι, δεν σας κρύβω επηρεάστηκα γιατί πρόκειται να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα με παιδιά και εγγόνια και προερχόμαστε από Βοιωτία και Κεφαλονιά, δύο σεισμογενείς περιοχές. Άρχισα να το σκέφτομαι. Τα σέβη μου κύριε καθηγητά από τη Νέα Υόρκη που ευτυχώς δεν έχει σεισμούς».