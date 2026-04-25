Μαγευτικές εικόνες χάρισαν στους κατοίκους της Πάρου τα φλαμίνγκο που εμφανίστηκαν στην Αλυκή του Φιλιζίου, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα με τα πολύχρωμα φτερά και το μεγάλο άνοιγμα των φτερών τους.

Σύμφωνα με το parianostypos.gr, τα αποδημητικά αυτά πτηνά στάθμευσαν στον αλλοτινό σημαντικό υδροβιότοπο της Πάρου, έναν χώρο που κάποτε αποτελούσε φυσικό ενδιαίτημα και πηγή ζωής. Τον χειμώνα η περιοχή γέμιζε νερό, ενώ το καλοκαίρι, όταν στέρευε, οι κάτοικοι συνέλεγαν αλάτι.

Το πέρασμα των φλαμίνγκο φαίνεται πως αναβίωσε τη μνήμη του φυσικού παραδείσου που υπήρχε εκεί παλαιότερα, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα αρμονίας ανάμεσα στη φύση και τον άνθρωπο.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν τα φλαμίνγκο να πετούν συντονισμένα και να απολαμβάνουν στιγμές ηρεμίας στα αγαπημένα τους σημεία, προκαλώντας τον θαυμασμό των περαστικών.

Τα ροζ φλαμίνγκο, με την κομψότητα και τη χάρη τους, έδωσαν έναν ξεχωριστό τόνο στο νησί, εντυπωσιάζοντας όσους είχαν την τύχη να τα αντικρίσουν από κοντά.