Ο Νόμος περί Πολεμικών Εξουσιών, που θεσπίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, προβλέπει ότι η χρήση στρατιωτικής βίας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60 ημέρες. Ο πόλεμος στο Ιράν – για τον οποίο ο Λευκός Οίκος δεν ζήτησε έγκριση – συμπληρώνει τη συγκεκριμένη προθεσμία την 1η Μαΐου, δημιουργώντας έντονη αβεβαιότητα για το τι θα ακολουθήσει.

Όπως αναφέρει το CNN σε δημοσίευμά του, σύμφωνα με τον νόμο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ οφείλει εντός 48 ωρών να ενημερώνει το Κογκρέσο για κάθε εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων σε εχθροπραξίες, εξηγώντας τις αιτίες, το εύρος και την πιθανή διάρκεια της επιχείρησης. Στην ενημέρωση για το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι ενήργησε βάσει της εγγενούς εξουσίας του προέδρου να «κατευθύνει τις εξωτερικές σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών», όπως προβλέπει το Σύνταγμα.

Εντός 60 ημερών από την ενημέρωση, το Κογκρέσο πρέπει να εγκρίνει τη συνέχιση της στρατιωτικής δράσης· διαφορετικά, ο νόμος επιβάλλει τον τερματισμό της. Υπάρχει ωστόσο ένα επιπλέον περιθώριο 30 ημερών, εφόσον ο πρόεδρος κρίνει ότι η παράταση είναι αναγκαία για την ασφαλή αποχώρηση των στρατευμάτων. Ο Τραμπ έχει δηλώσει πως δεν προτίθεται να επισπεύσει μια «κακή συμφωνία» για τη λήξη του πολέμου.

Αμφισβητούμενη ισχύς του νόμου

Οι νομοθέτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν τις πολεμικές εξουσίες του προέδρου, ωστόσο οι προσπάθειες των Δημοκρατικών έχουν αποτύχει. Πολλοί πρόεδροι, μεταξύ αυτών και ο Τραμπ, θεωρούν ότι ο Νόμος περί Πολεμικών Εξουσιών είναι αντισυνταγματικός. Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε πρόσφατα ότι ο νόμος είναι «ουσιαστικά ψεύτικος και αντισυνταγματικός», προσθέτοντας πως δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στη διεξαγωγή της εξωτερικής πολιτικής.

Παρά τη σαφή διατύπωση του νόμου, ουδέποτε έχει χρησιμοποιηθεί για τον τερματισμό στρατιωτικής δράσης. Τα δικαστήρια αποφεύγουν να εμπλακούν, ενώ αγωγές από μέλη του Κογκρέσου που αμφισβητούν τη χρήση βίας βάσει του νόμου δεν έχουν οδηγήσει σε κρίση επί της συνταγματικότητάς του.

Πολιτικές ισορροπίες και προκλήσεις

Προηγούμενοι πρόεδροι έχουν βρει τρόπους να παρατείνουν στρατιωτικές επιχειρήσεις πέραν του 60ημέρου, όμως καμία περίπτωση δεν είχε το εύρος και την ένταση του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Σε αντίθεση με προηγούμενες κυβερνήσεις, ο Λευκός Οίκος του Τραμπ δεν έχει επιδιώξει δημόσια τη στήριξη του Κογκρέσου.

Οι Ρεπουμπλικανοί ηγέτες έχουν μέχρι στιγμής διατηρήσει ενότητα στις ψηφοφορίες για τις πολεμικές εξουσίες του Ιράν, απορρίπτοντας τις προτάσεις των Δημοκρατικών στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ωστόσο, το όριο των 60 ημερών ενδέχεται να αποτελέσει σημείο καμπής, καθώς ορισμένοι νομοθέτες μπορεί να διστάσουν να στηρίξουν μια επιλογή που θα μπορούσε να μετατραπεί σε πολιτικό βάρος στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.