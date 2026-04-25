Η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σαουθάμπτον με σκορ 2-1 και προκρίθηκε στον τελικό του FA Cup, αποφεύγοντας μια έκπληξη στο Γουέμπλεϊ.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς γκολ, ενώ η Σαουθάμπτον είχε ένα ακυρωθέν γκολ με τον Σιένζα στο 12’.

Στο δεύτερο μέρος, οι «Άγιοι» προηγήθηκαν στο 79’ με σουτ του Αζάζ, αλλά η χαρά τους κράτησε λίγο. Μέσα σε τρία λεπτά, ο Ντοκού ισοφάρισε για τους Πολίτες και στο 87’ ο Γκονθάλεθ με εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή ολοκλήρωσε την ανατροπή, χαρίζοντας στη Σίτι την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

