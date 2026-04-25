Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε λούνα παρκ της Σεβίλλης, όταν έσπασε ο ιμάντας από ένα παιχνίδι και οι επιβάτες βρέθηκαν στο κενό προκαλώντας πανικό στους επισκέπτες.

Οι θαμώνες απολάμβαναν τη βραδιά τους, όταν συνέβη το σοκαριστικό περιστατικό. Ένας από τους ιμάντες που συγκρατούσε μια σφαίρα εκτοξευόμενη στον αέρα έσπασε, με αποτέλεσμα η σφαίρα να εκτοξευθεί με δύναμη προς τα κάτω.

Το παιχνίδι – σφεντόνα, γνωστό ως Steel Max, είχε επιβάτες και παιδιά. Ξαφνικά το καλώδιο κόπηκε και η κάψουλα χτύπησε με μεγάλη ταχύτητα σε πλευρική κολόνα, προτού μείνει να αιωρείται αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ στο βίντεο που κυκλοφόρησε ακούγονται θεατές να ουρλιάζουν και να φωνάζουν: «Ω, θεέ μου».

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

🇪🇸 | Se rompe un cable en una atracción en la Feria de Sevilla, España: dos niños quedaron suspendidos en el aire. Cuatro heridos leves. pic.twitter.com/R82qYvv9cR — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 25, 2026

Τέσσερις τραυματίες

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους δύο παιδιά που επέβαιναν στο παιχνίδι. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο για νοσηλεία.

Δύο ακόμη άτομα, πιθανότατα θεατές, τραυματίστηκαν ελαφρά και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου.

Μετά το περιστατικό, οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του λούνα παρκ και ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος.