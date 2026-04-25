Αρκετές παγίδες κρύβουν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες ενδέχεται να κοστίσουν ακριβά στους υπόχρεους.

Η πλατφόρμα έχει ήδη ανοίξει και περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι διαθέτουν προσυμπληρωμένες δηλώσεις, τις οποίες μπορούν να υποβάλουν εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού.

Ωστόσο, λογιστές επισημαίνουν σημεία που απαιτούν προσοχή, καθώς ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόστιμα ή απώλεια φοροαπαλλαγών.

Τα 10 σημεία που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

1. Νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Με την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου ταξινόμησης, περίπου 1,9 εκατομμύρια ΑΦΜ αποκτούν νέους ΚΑΔ. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει και μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς πρόστιμο έως την 1η Ιουνίου.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να δουν αν έχει αλλάξει ο ΚΑΔ τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE ή της εφαρμογής myAADEapp, στην ενότητα «Τα Μηνύματά μου».

2. Προσυμπληρωμένες δηλώσεις

Για τρίτη χρονιά, η ΑΑΔΕ προχωρά σε προσυμπλήρωση δηλώσεων για περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο μισθωτούς και συνταξιούχους. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία τους μέσω myAADE ή myAADEapp.

Αν όλα είναι σωστά, η δήλωσή τους θα οριστικοποιηθεί αυτόματα στις 16 Απριλίου 2026. Διορθώσεις μπορούν να γίνουν έως τις 15 Απριλίου 2026, ενώ τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς κυρώσεις υποβάλλονται από 17 Απριλίου έως 15 Ιουλίου 2026.

3. Έκπτωση από 2% έως 4% στον φόρο εισοδήματος

Παρατείνεται έως τις 15 Μαΐου 2026 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025. Όσοι εξοφλήσουν τον φόρο έως τις 31 Ιουλίου 2026 δικαιούνται έκπτωση 4%.

Έκπτωση 3% προβλέπεται για όσους οριστικοποιήσουν τη δήλωσή τους από 1 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και 2% για το διάστημα 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου. Προϋπόθεση είναι η εφάπαξ πληρωμή του φόρου.

4. Νέα τεκμήρια διαβίωσης

Κέρδος αναμένεται για ιδιοκτήτες κατοικιών και ΙΧ, καθώς μειώνεται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη. Για κατοικίες, από 35% μειώνεται σε 30%.

Για τα ΙΧ, από 1 Νοεμβρίου 2010 το τεκμήριο υπολογίζεται βάσει των εκπομπών CO2 ανά χιλιόμετρο, ενώ έως 31 Οκτωβρίου 2010 εξακολουθεί να υπολογίζεται με βάση τον κυβισμό, με μείωση 50% λόγω παλαιότητας.

5. Υποχρέωση δήλωσης Ε2

Όσοι απέκτησαν εισοδήματα από ακίνητα πρέπει πρώτα να υποβάλουν το έντυπο Ε2. Η ΑΑΔΕ έχει δημοσιεύσει νέο πρακτικό οδηγό με διευκρινίσεις για ιδιοκτήτες ακινήτων που υποχρεούνται να υποβάλουν «Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων».

6. Υποχρέωση δήλωσης Ε3

Οι φορολογούμενοι με εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλουν πρώτα το έντυπο Ε3. Καταργήθηκαν κωδικοί παλιών ενισχύσεων (Covid, Ουκρανίας) και διευρύνθηκαν οι δαπάνες με προσαυξημένη έκπτωση, όπως για φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων.

Επαγγελματίες που έχουν λάβει επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις πρέπει να τις καταχωρίσουν στον σωστό κωδικό, ανάλογα με το αν αποτελούν «Αφορολόγητα έσοδα» ή «Αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά».

7. Ηλεκτρονικές αποδείξεις

Οι δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής πρέπει να καλύπτουν το 30% του ετήσιου εισοδήματος, με ανώτατο όριο 20.000 ευρώ. Αν δεν επιτευχθεί το απαιτούμενο ποσοστό, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% επί της διαφοράς.

8. Καταβολή φόρου σε 8 δόσεις

Ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη έως τις 31 Ιουλίου 2026 και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων επτά μηνών.

9. Απαλλαγή φόρου για εισοδήματα από ενοίκια

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος δικαιούνται όσοι εκμισθώνουν ακίνητα για τουλάχιστον έξι μήνες σε ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων του Δημοσίου, όπως ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς και ένστολους των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

10. Μείωση τεκμηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες

Οι κωδικοί 045–046 ενεργοποιούνται για νέες μητέρες με επαγγελματική δραστηριότητα, οι οποίες εξαιρούνται από τα τεκμήρια για το έτος γέννησης του παιδιού και τα δύο επόμενα έτη.

Μείωση 50% στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα ισχύει για αυτοαπασχολούμενους με έδρα και κατοικία σε μικρούς ή παραμεθόριους οικισμούς, καθώς και για όσους εκμεταλλεύονται σχολικά κυλικεία.

Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 υποβάλλονται από 16 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου 2026. Εξαίρεση αποτελούν τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή οντότητες με απλογραφικά βιβλία, τα οποία υποβάλλουν δήλωση έως 31 Ιουλίου 2026.