Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026–2027 της ΔΥΠΑ, με τη συμμετοχή των δικαιούχων να πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Στόχος είναι να αποφευχθεί η υπερφόρτωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Σήμερα, Σάββατο 25 Απριλίου, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι δικαιούχοι των οποίων το ΑΦΜ λήγει στα ψηφία 7, 8 και 9. Η διαδικασία ξεκίνησε την Τρίτη 21 Απριλίου και συνεχίζεται κλιμακωτά. Αύριο, Κυριακή 26 Απριλίου, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, στο πλαίσιο προγράμματος που προβλέπει περίπου 300.000 επιταγές (voucher) για επιδοτούμενες διακοπές σε όλη τη χώρα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους και ανέργους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και ασφαλιστικά κριτήρια. Παρέχει τη δυνατότητα διαμονής σε τουριστικά καταλύματα με επιδότηση, καθώς και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η διάρκεια του προγράμματος εκτείνεται σε 13 μήνες, με έναρξη στις 18 Μαΐου, καλύπτοντας περιόδους υψηλής ζήτησης, όπως το καλοκαίρι, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η υποβολή αιτήσεων για τον Κοινωνικό Τουρισμό πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εύκολα και γρήγορα, ακολουθώντας πέντε απλά βήματα:

1. Είσοδος στην πλατφόρμα: Οι δικαιούχοι επισκέπτονται την υπηρεσία «Κοινωνικός Τουρισμός» στην πλατφόρμα gov.gr και επιλέγουν την υποβολή αίτησης για το πρόγραμμα της περιόδου 2026–2027.

2. Σύνδεση με κωδικούς Taxisnet: Η είσοδος πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, για την ταυτοποίηση του χρήστη.

3. Έλεγχος και επιβεβαίωση στοιχείων: Οι ενδιαφερόμενοι ελέγχουν τα προσωπικά στοιχεία που εμφανίζονται στην εφαρμογή και επιβεβαιώνουν την ορθότητά τους.

4. Δήλωση ωφελούμενων μελών: Στην αίτηση δηλώνονται τα μέλη της οικογένειας που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως σύζυγος ή παιδιά, ώστε να εκδοθούν οι αντίστοιχες επιταγές.

5. Οριστική υποβολή: Μετά τον τελικό έλεγχο των στοιχείων, οι δικαιούχοι προχωρούν στην οριστική υποβολή. Τα δεδομένα εισοδήματος και ασφάλισης αντλούνται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, διευκολύνοντας σημαντικά τη διαδικασία.