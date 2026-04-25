Αλλαγές στα δρομολόγια της Hellenic Train ανακοινώθηκαν για το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη, λόγω τεχνικών εργασιών που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος στη σιδηροδρομική υποδομή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι εργασίες θα επηρεάσουν τα δρομολόγια στα τμήματα που εξυπηρετούν Λάρισα, Έδεσσα και Σέρρες από και προς Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται εγκαίρως για τις αλλαγές πριν από το ταξίδι τους.

Την Κυριακή 26 Απριλίου, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο στα τμήματα Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη (Προαστιακός), Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη.

Παρά τις τροποποιήσεις, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity 50, 51, 56 και 57 θα εκτελεστούν κανονικά, χωρίς αλλαγές στο πρόγραμμα.

Για τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια που αναστέλλονται θα αντικατασταθούν προσωρινά από λεωφορεία της Hellenic Train, τα οποία θα εξυπηρετούν τις ίδιες διαδρομές.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω τεχνικών εργασιών στη σιδηροδρομική υποδομή που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, καθώς και των περιορισμών στην κυκλοφορία ως αποτέλεσμα των παραπάνω έργων, επέρχονται τροποποιήσεις και αναστολές δρομολογίων.

Ειδικότερα, αναστέλλονται τα παρακάτω δρομολόγια των αμαξοστοιχιών στα τμήματα Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη, ως εξής:

Το Σάββατο 25.04.2026

– Λάρισα – Θεσσαλονίκη, 2590 (17:30), 2592 (19:35) και 2594 (22:00)

– Θεσσαλονίκη – Λάρισα, 2591 (17:30), 2593 (19:45) και 2595 (21:50)

– Έδεσσα – Θεσσαλονίκη, 1734 (15:55) και 1736 (21:10)

– Θεσσαλονίκη – Έδεσσα, 1733 (11:25) και 1735 (19:10)

– Θεσσαλονίκη – Σέρρες, 1634 (15:00)

– Σέρρες – Θεσσαλονίκη,1635 (18:30)

Την Κυριακή 26.04.2026

Δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο στα τμήματα Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη (Προαστιακός), Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη.

Σημειώνεται ότι τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity 50, 51, 56 και 57 θα κυκλοφορήσουν κανονικά.

Τη Δευτέρα 27.04.2026

– Θεσσαλονίκη – Λάρισα, 1591 (05:00)

– Λάρισα – Θεσσαλονίκη, 1590 (05:15 )

– Θεσσαλονίκη – Έδεσσα, 1731 (05:10)

– Έδεσσα – Θεσσαλονίκη, 1732 (07:25)

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια στα συγκεκριμένα τμήματα θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή Υποδομής, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.