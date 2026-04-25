Σοβαρό περιστατικό με άνδρα που κρατούσε μαχαίρι σημειώθηκε το απόγευμα της 24ης Απριλίου 2026 στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, προκαλώντας αναστάτωση σε περαστικούς και κατοίκους.

Ο άνδρας κινήθηκε απειλητικά στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με το evros24, το συμβάν εκτυλίχθηκε κοντά σε στάση λεωφορείου και πάρκο, την ώρα που στο σημείο υπήρχε αρκετός κόσμος, ανάμεσά τους και ανήλικοι. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο άνδρες βρέθηκαν στο ίδιο σημείο, με τον έναν να φέρεται να κρατά αιχμηρό αντικείμενο και να πραγματοποιεί απειλητικές κινήσεις.

Περαστικοί ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και προχώρησε σε ενέργειες για τον έλεγχο της κατάστασης και τη σύλληψη των εμπλεκομένων. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών απέτρεψε περαιτέρω κλιμάκωση του επεισοδίου.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους, καθώς σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο με μεγάλη καθημερινή κίνηση. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το συμβάν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση των εμπλεκομένων μετά την αστυνομική επέμβαση, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.