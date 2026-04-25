Ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή σημειώθηκε στη λιμνοθάλασσα Natura του Ωρωπού, όπου άγνωστοι πέταξαν τόνους από μπάζα, σχηματίζοντας έναν αυτοσχέδιο δρόμο μέσα στο νερό.

Το περιστατικό κατήγγειλε ο δήμαρχος Ωρωπού, ο οποίος δημοσίευσε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προχώρησε σε μηνύσεις. Όπως τόνισε, οι υπαίτιοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη για την εκτεταμένη ζημιά στο προστατευόμενο οικοσύστημα.

Στις φωτογραφίες φαίνεται καθαρά ότι τα μπάζα σχηματίζουν έναν «δρόμο» μήκους περίπου 60 μέτρων μέσα στη θάλασσα, παρά το γεγονός ότι η περιοχή βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας Natura.

Κλιμάκιο του δήμου μαζί με τον δήμαρχο Γιώργο Γιασημάκη, μετέβη στο σημείο για αυτοψία, καταγράφοντας την κατάσταση και υποβάλλοντας επίσημη καταγγελία στις αρμόδιες αρχές.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του Δημάρχου:

«Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να καταστρέφει τον τόπο μας. Σήμερα αντίκρισα με λύπη και αγανάκτηση ένα πραγματικό περιβαλλοντικό έγκλημα στην παραλία της Σκάλας Ωρωπού, λίγα μέτρα από τα Τοπικά Ιατρεία.

Κάποιοι ασυνείδητοι εναπόθεσαν φορτηγά με μπάζα μέσα στη θάλασσα, στον αποκλεισμένο από τον Δήμο προστατευμένο χώρο της λιμνοθάλασσας, δημιουργώντας παράνομο δρόμο μήκους τουλάχιστον 60 μέτρων. Μόλις ενημερώθηκα, πραγματοποίησα άμεσα αυτοψία και αμέσως κατέθεσα μηνύσεις στο Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού και στο Λιμεναρχείο Ωρωπού, προσκομίζοντας φωτογραφικό υλικό και την οποία διαβίβασα στη Κτηματική Υπηρεσία για άμεσες ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Το αναφέρω ξεκάθαρα: όσοι νομίζουν ότι μπορούν να καταστρέφουν το περιβάλλον θα μας βρουν απέναντί τους. Οι ασυνείδητοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

Ο Ωρωπός δεν είναι χώρος ασυδοσίας. Είναι ο ένας πανέμορφος τόπος και θα τον προστατεύσουμε με κάθε νόμιμο μέσο».