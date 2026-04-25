Στα 20 του χρόνια δολοφόνησε εν ψυχρώ, με μαχαίρι στην καρδιά, τον 27χρονο γιο υψηλόβαθμου αξιωματικού της Αστυνομίας για λόγους ερωτικής αντιζηλίας.

«Ήταν η κακιά η ώρα. Ζήτω συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω, ήταν κάτι στιγμιαίο. Ειπώθηκαν λόγια που δεν έπρεπε και ξέφυγε η κατάσταση. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω».

O 20χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη 28 Απριλίου 2026 στο Ναυτοδικείο. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τρία άτομα.

Tο κίνητρο της δολοφονίας φαίνεται να ήταν ερωτική αντιζηλία. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης και το θύμα συναντήθηκαν στον Ασύρματο του Αγίου Δημητρίου το βράδυ της περασμένης Τετάρτης για να λύσουν τις διαφορές τους.

Ο κατηγορούμενος μετέβη στο ραντεβού μαζί με έναν 18χρονο φίλο του. Η ένταση δεν άργησε να ξεσπάσει και, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απειλές πριν ο 20χρονος τραβήξει μαχαίρι και πλήξει το θύμα στην καρδιά. Ο 27χρονος υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Η έρευνα των αστυνομικών

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA, οι αστυνομικοί, μόλις εντόπισαν τη σορό του 27χρονου, ξεκίνησαν να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια γύρω από το κίνητρο του εγκλήματος. Αποκλείοντας την εμπλοκή του θύματος σε παράνομα κυκλώματα, στράφηκαν γρήγορα στο προσωπικό του περιβάλλον.

Η έρευνα αποκάλυψε την έντονη κόντρα με τον 20χρονο, που σχετιζόταν με την 20χρονη πρώην σύντροφο του θύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος δεν είχε αποδεχθεί τον χωρισμό και τις τελευταίες ημέρες φέρεται να πίεζε τη νεαρή γυναίκα.

Κατά τις ίδιες πηγές ο ίδιος ήταν εκείνος που κάλεσε τον 20χρονο σε συνάντηση. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η λογομαχία εξελίχθηκε σε συμπλοκή, με αποτέλεσμα ο 20χρονος να τραυματίσει θανάσιμα τον 27χρονο.

«Σε παρακαλώ, άφησέ με. Έχω προχωρήσει»

«Εγώ μιλούσα και με τους δύο. Στο θύμα έλεγα: “Σε παρακαλώ, άφησέ με. Έχω προχωρήσει”. Ο δράστης μου είπε ότι κανόνισαν να βρεθούν. Του είπα: «Μην πας, μην πας, σε παρακαλώ» και εκείνος μου απάντησε “Όχι, θα πάω”. Έμαθα δύο ώρες μετά τι είχε συμβεί. Δεν μπορούσα να το πιστέψω», ισχυρίζεται η 20χρονη.

Όπως μετέδωσε το MEGA, o 27χρονος προσπάθησε να αμυνθεί. Από την ιατροδικαστική έκθεση προέκυψε ότι εκτός από το θανατηφόρο τραύμα φέρει άλλα δυο, ένα στο λαιμό και ένα στο κεφάλι.

«Εγώ ήμουν σε κοντινή απόσταση από τον δράστη και μιλούσα στο τηλέφωνο. Είδα από απόσταση τι έγινε. Φοβήθηκα και ήμουν σοκαρισμένος», είπε ο φίλος του δράστη.

Κατά πληροφορίες ο δράστης μαζί με τον φίλο του, στη συνέχεια συναντήθηκαν με τις κοπέλες τους και προσπάθησαν να κρύψουν τα ίχνη τους.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο που έχει αναλάβει τις δύο κοπέλες, την επόμενη ημέρα πήγαν μόνες τους στη ΓΑΔΑ, αποκαλύπτοντας στις αρχές το όνομα του δράστη.

Έκρυψε το μαχαίρι στην ταράτσα

Μετά το έγκλημα ο 20χρονος έκρυψε το φονικό μαχαίρι πίσω από θερμοσίφωνα στο σπίτι του στον Άγιο Δημήτριο. Οι αστυνομικοί το πρωί έκαναν έφοδο στο σπίτι του 20χρονου στην ταράτσα του οποίου εντόπισαν το φονικό μαχαίρι με το οποίο τραυμάτισε θανάσιμα τον 27χρονο.

Με την έρευνα της αστυνομίας να προχωρά και τον κλοιό να σφίγγει πρώτος έσπασε ο φίλος του δράστη. Πήγε στην αστυνομία και ομολόγησε τα όσα έγιναν, υποστηρίζοντας πως δεν ήξερε ότι ο φίλος του είχε μαζί του μαχαίρι.

Η δίκη των τριών συλληφθέντων που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία ορίστηκε για τη Δευτέρα και αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους.