Οι δοκιμασίες δεξιοτήτων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία πραγματοποιούνται σήμερα, Σάββατο, στις 10:00 το πρωί. Η είσοδος των υποψηφίων στα Εξεταστικά Κέντρα θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 9:00, καθώς τότε κλείνουν οι είσοδοι των ΕΚ.

Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην Α’ τάξη Προτύπου Γυμνασίου θα εξεταστούν σε δεξιότητες που απέκτησαν στο Δημοτικό, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε ενιαία δοκιμασία διάρκειας 150 λεπτών.

Στην κατανόηση κειμένων Ελληνικής Γλώσσας θα αξιολογηθούν οι ικανότητες κατανόησης γραπτών κειμένων ποικίλου περιεχομένου – όπως λογοτεχνικά, δημοσιογραφικά ή πολυτροπικά κείμενα – καθώς και η χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Στα Μαθηματικά θα ελεγχθεί η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων της καθημερινής ζωής και απλών αριθμητικών πράξεων.

Οι υποψήφιοι για την Α’ Λυκείου Προτύπου Λυκείου θα αξιολογηθούν σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν στο Γυμνάσιο, επίσης στην κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και στα Μαθηματικά, μέσω ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας 180 λεπτών.

Στο γνωστικό πεδίο της Ελληνικής Γλώσσας θα εξεταστεί η κατανόηση κειμένων διαφορετικών ειδών, όπως άρθρα, επιστολές, δοκίμια ή πολυτροπικά κείμενα, καθώς και η χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών στοιχείων. Στα Μαθηματικά, η εξέταση καλύπτει προβλήματα της καθημερινότητας και γνώσεις αλγεβρικές, γεωμετρικές και στατιστικές.

Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία

Για την εισαγωγή στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά και Θρησκευτικά, σε δοκιμασία διάρκειας 225 λεπτών. Η εξέταση της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών διεξάγεται με κοινά θέματα με τα Πρότυπα Σχολεία.

Στα Θρησκευτικά θα ελεγχθούν οι δεξιότητες αναγνώρισης βασικών στοιχείων της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης και της εκκλησιαστικής ζωής. Τα θέματα συνοδεύονται από βοηθητικό υλικό, όπως κείμενα και ασκήσεις, που αξιοποιούνται από τους υποψηφίους.

Αντίστοιχα, οι υποψήφιοι για τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Λύκεια θα εξεταστούν σε Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά και Θρησκευτικά, σε δοκιμασία διάρκειας 270 λεπτών. Και εδώ, τα θέματα Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών είναι κοινά με τα Πρότυπα Σχολεία.

Στο γνωστικό πεδίο των Θρησκευτικών, η αξιολόγηση αφορά την ικανότητα των μαθητών να αναγνωρίζουν βασικά στοιχεία της ορθόδοξης πίστης και της εκκλησιαστικής ζωής.

Δομή και αξιολόγηση των δοκιμασιών

Για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, το σύνολο των ερωτήσεων είναι 40 — 20 για τα Μαθηματικά και 20 για την κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας. Αντίστοιχα, στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία οι ερωτήσεις είναι 60: 20 για κάθε γνωστικό πεδίο (Μαθηματικά, Ελληνική Γλώσσα, Θρησκευτικά).

Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων ανέρχεται σε 100 για τα Πρότυπα Σχολεία και σε 150 για τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.