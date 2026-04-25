Γερμανικές ναυτικές δυνάμεις πρόκειται να αναπτυχθούν στη Μεσόγειο ως μέρος της προετοιμασίας για ενδεχόμενη αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Ο Πιστόριους ανέφερε στην εφημερίδα Rheinische Post ότι θα αναπτυχθούν ένα ναρκαλιευτικό πλοίο και ένα πλοίο διοίκησης και ανεφοδιασμού. Δεν προσδιόρισε, ωστόσο, το πότε ακριβώς θα αναχωρήσουν οι μονάδες αυτές.

Όπως τόνισε, οι προϋποθέσεις για οποιαδήποτε ανάπτυξη περιλαμβάνουν μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός, την ύπαρξη νομικού πλαισίου βάσει του διεθνούς δικαίου και σχετική εντολή από την κάτω βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου, την Μπούντεσταγκ.

Ο υπουργός υπογράμμισε τις ναυτικές δυνατότητες της Γερμανίας στον τομέα της ναρκαλιείας, επισημαίνοντας ότι η χώρα διαδραματίζει παραδοσιακά ηγετικό ρόλο στο ΝΑΤΟ σε αυτόν τον τομέα.

Παράλληλα, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει δηλώσει πως η Γερμανία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε πολυεθνική αποστολή για την ασφάλεια των στενών του Ορμούζ, ιδανικά με τη συμμετοχή και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τον καγκελάριο Μερτς, η χώρα είναι προετοιμασμένη να συμβάλει ενεργά στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, μέσω επιχειρήσεων ναρκαλιείας και θαλάσσιας επιτήρησης.