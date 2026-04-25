Η πιθανότητα να ξαναρχίσουν σήμερα οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου φαινόταν να αποκτά σχήμα, καθώς αντιπρόσωποι των δύο χωρών στάλθηκαν στο Ισλαμαμπάντ. Ωστόσο, δεν υπήρχε καμία εγγύηση ότι θα διεξαχθούν απευθείας διαπραγματεύσεις, μόλις δύο εβδομάδες μετά την αποτυχία του πρώτου γύρου επαφών.

Παράλληλα, η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, το δεύτερο βασικό μέτωπο των συγκρούσεων, παρέμενε εξαιρετικά εύθραυστη, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους – κυρίως στην Ισλαμική Δημοκρατία και στον Λίβανο – και έχει επιφέρει σοβαρούς κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία.

Στην πακιστανική πρωτεύουσα αναμενόταν εδώ και ημέρες η επανέναρξη των αμερικανοϊρανικών επαφών, που είχαν διακοπεί έπειτα από δεκαπέντε ώρες. Οι ΗΠΑ είχαν ανανεώσει μονομερώς την κατάπαυση του πυρός μέχρι νεοτέρας, επιχειρώντας να διατηρήσουν ανοικτό το παράθυρο του διαλόγου.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αφίχθη χθες το βράδυ στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με υψηλόβαθμους Πακιστανούς αξιωματούχους. Ωστόσο, όπως δήλωσε μέσω X ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, «δεν σχεδιάζεται να γίνει καμία συνάντηση Ιράν–ΗΠΑ». Οι πακιστανοί μεσολαβητές θα μεταφέρουν τις θέσεις της Τεχεράνης στην Ουάσιγκτον.

Απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να μεταβούν σήμερα στο Πακιστάν για συνομιλίες «με αντιπροσώπους» του Ιράν, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία ανέφερε πως η συνάντηση ζητήθηκε από την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που είχε ηγηθεί της αμερικανικής αποστολής στον πρώτο γύρο, δεν αναμένεται να ταξιδέψει αυτή τη φορά, εκτός εάν υπάρξει πρόοδος, όπως διευκρίνισε η Λέβιτ.

Μετά το Πακιστάν, ο Αραγτσί προγραμματίζει να συνεχίσει περιοδεία με επόμενους σταθμούς το Ομάν και τη Ρωσία.

Την ίδια στιγμή, η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει παραλυμένη. Από εκεί διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, όμως η θαλάσσια οδός εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διπλό αποκλεισμό, ιρανικό και αμερικανικό.

Οι αγορές υποδέχθηκαν με συγκρατημένη αισιοδοξία την προοπτική νέων διαπραγματεύσεων. Η τιμή του WTI υποχώρησε στα 94,40 δολάρια το βαρέλι (-1,51%), ενώ το Brent έκλεισε στα 105,33 δολάρια (+0,25%), σημειώνοντας επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου.

Εύθραυστη εκεχειρία στον Λίβανο

Στο λιβανικό μέτωπο, η κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ πως παρατείνεται για τρεις εβδομάδες, μετά από συνομιλίες αντιπροσώπων του Λιβάνου και του Ισραήλ στον Λευκό Οίκο, δοκιμάζεται ήδη σκληρά.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, «αεροπορικά πλήγματα του ισραηλινού εχθρού στον νότιο Λίβανο είχαν αποτέλεσμα να γίνουν μάρτυρες έξι πολίτες και να τραυματιστούν άλλοι δύο». Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι σκότωσε έξι μαχητές της Χεζμπολάχ σε ανταλλαγή πυρών, έπειτα από την κατάρριψη ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι προσπαθεί να «σαμποτάρει τη διαδικασία για να επιτύχουμε ιστορική ειρήνη ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο».

Το σιιτικό κίνημα κάλεσε το λιβανικό κράτος να αποφύγει «απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ» και υποστήριξε ότι η παράταση της εκεχειρίας «δεν έχει νόημα» λόγω των συνεχιζόμενων «εχθρικών ενεργειών» του ισραηλινού στρατού.

Αβεβαιότητα και ελπίδα στον Νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε χθες την εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων χωριού του νοτίου Λιβάνου, ενώ το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ANI έκανε λόγο για βομβαρδισμό στο Ντέιρ Άμες.

«Η απευθείας διαπραγμάτευση με το Ισραήλ σημαίνει αναγνώριση του εχθρού», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 74χρονος Άχμαντ Σουμάρι, ο οποίος αποφάσισε να επιστρέψει στο χωριό του μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχειρίας, ελπίζοντας ότι «η κατάπαυση του πυρός θα μονιμοποιηθεί».

Τέλος, η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών (FINUL) ανακοίνωσε τον θάνατο ακόμη ενός ινδονήσιου κυανόκρανου, ο οποίος είχε τραυματιστεί στις 29 Μαρτίου στον νότιο Λίβανο.